В каких странах особенно не любят русских туристов

В августе 2019 года в ходе международного исследования YouGov жителей разных стран спросили о том, из каких государств к ним приезжают самые неприятные туристы. Оказалось, что испанцы сильнее всего не любят британцев; китайцы крайне непопулярны в странах Юго-Восточной Азии (особенно в Сингапуре), как и индийцы. На Ближнем Востоке терпеть не могут туристов из Саудовской Аравии.

В Европе же на втором месте как "самые неприятные туристы" оказались русские. Особенно часто упоминали русских как самых нелюбимых туристов в скандинавских странах — Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Очень сильно не любят русских туристов Германии.

Но британских туристов вся Европа не любит еще сильнее. Именно британцы возглавили европейский топ "самых неприятных туристов".