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Отельеры Турции ужесточат условия по оплате туров 

TourDom 5 часов назад
Отельеры Турции ужесточат условия по оплате туров
Фото: TourDom
Последствия ухода с туристического рынка старейшего в мире туроператора Thomas Cook будут чувствоваться еще очень долго. Об этом порталу TourDom.ru во вторник, 24 сентября, заявили представители турбизнеса.
В частности, как отметил генеральный секретарь Ассоциации отельеров Крита, вице-президент Aldemar Resorts Александрос Ангелопулос, греческие отельеры уже подписали контракты на следующий год с Thomas Cook.
«Сейчас поиск альтернатив для многих наших коллег будет нелегким. Отельеры ищут оптимальный способ справиться с ситуацией и постоянно находятся на связи с правительством. Это еще раз доказывает, насколько чувствительной является сфера гостеприимства, поскольку она в первую очередь ориентирована на экспорт и полностью зависит от международного контекста», — уточнил он.
Греческим отельерам, которые сотрудничали с Thomas Cook, необходимо сейчас проявить дальнозоркость, чтобы справиться с финансовым ущербом, который они понесли с первых же часов после объявления о банкротстве.
«Он в основном касается уже предоставленных услуг», — добавил г-н Ангелопулос.
Ранее глава Союза туроператоров Крита Михалис Влатакис сравнил крах Thomas Cook с «землетрясением магнитудой 7 баллов», последствия которого будут похожи на цунами». По его словам, у британского туроператора есть контракты с 70–80% отелей Крита.
«Очевидно, что Thomas Cook остался должен им всем. И как отели будут выходить из долговой ямы — пока большой вопрос, — отметил он.
В не менее сложной ситуации оказались и отельеры Турции.
«У большинства из них были договоренности с Thomas Cook об оплате проживания в течение 60 дней после заезда туристов, а у кого-то этот срок доходил до 90 дней. Это очень серьезные потери для бизнеса», — заявил порталу TourDom.ru глава компании TBS Group Рашад Мамедов.
Он предполагает, что турецкие отельеры будут менять условия по оплате туров, которые станут более жесткими.
В свою очередь, глава Федерации отельеров Турции предупредил, что Thomas Cook задолжал большие суммы отелям по всей стране. Он опасается, что крах туроператора приведёт к сокращению в следующем году въездного турпотока на 700 тысяч туристов.
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