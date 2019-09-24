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В какие страны легче всего переехать 

Рамблер 31 минуту назад
Далеко не все хотят провести в родной стране всю жизнь и мечтают о переезде. Основные жалобы — плохая экономика, низкие зарплаты и развивающаяся на этом фоне картина полной бесперспективности. Но не всегда наши ожидания совпадают с реальностью: часто люди прикладывают все усилия, чтобы переехать, а в итоге оказывается, что жизнь в новой стране ничуть не лучше. Рассказываем, какие страны вас не разочаруют и в какие из них чаще и успешнее всего переезжают россияне.

Польша

Сейчас страна активно набирает темпы экономического развития. Минимальная зарплата здесь — около 525 евро в месяц. Уровень безработицы — до 6%. Найти работу в Польше достаточно легко — обязательно скачайте Linkedlnи мониторьте появляющиеся вакансии в вашей профессиональной области. В Польше прекрасная система образования и качественная медицина. При этом цены на все здесь значительно ниже, чем в остальных странах Евросоюза. После семи лет проживания вы можете смело подавать документы на получение гражданство. Важное условие, как и везде, — выучить местный язык.

Канада

Экономика здесь развита на высоком уровне: Канада очень богата на природные ресурсы. Очень часто сюда переезжают именно по работе: для зарубежных сотрудников существует много различных программ стажировок, в ходе которых реально «задержаться» в стране на всю жизнь и получить гражданство. Средняя зарплата по Канаде — 3 500 евро в месяц. Здесь качественное образование, стабильный рынок труда и низкий уровень преступности.

Австралия

Страна также позитивно настроена относительно эмигрантов, и сами австралийцы относятся к ним хорошо. Местные компании часто ищут квалифицированных специалистов из других стран и предлагают им постоянную работу. Средняя зарплата в месяц — 3 600 долларов.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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