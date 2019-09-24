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Пассажиры круизного лайнера подняли бунт на корабле 

Рамблер 1 час назад
Пассажиры круизного лайнера подняли мятеж на корабле. Об этом сообщили британские СМИ.
Оказалось, сотни туристов бунтуют на круизном лайнере Balmoral. Все дело в том, что путешественникам обещали 11 дней увлекательного круиза по "скрытым жемчужинам" Европы. Цены на круиз доходили до 1400 фунтов (около 111 тысяч рублей).
Однако на деле лайнер заезжал лишь в скучные маленькие европейские городки. Так, туристов высадили в голландском промышленном городе Эймёйден в 30 км от Амстердама и французском Дюнкерке, в котором из интересного был только лагерь беженцев.
Путешественники посетили еще несколько городков, где было "нечего посмотреть", а потом их терпение иссякло.
Взбешенные путешественники просто отказываются покидать свои каюты. Всего на борту находится 900 туристов, большая часть которых недовольна поездкой, однако организаторы тура пока что не нашли выход из ситуации, и лайнер продолжает путешествие.
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Новости путешествий , Видео
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