На российских курортах рекордно похолодало

В Сочи и Туапсе зафиксированы новые рекорды минимальных температур. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Результатом [обширного циклона, ставшего причиной заморозков в России] стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И, если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года», — говорится в сообщении.

Так, синоптики отмечают, что новая минимальная температура для расположенных на черноморском побережье городов составила 7,8 градуса.

Отмечается, что в других регионах страны, а именно — в Калмыкии и Вологодской области, после 25 сентября ожидается похолодание до минус 3 градусов.