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Треть россиян провели дома летний отпуск 

Газета.Ru 2 часа назад
Треть россиян провели дома летний отпуск
Фото: Газета.Ru
Треть россиян (33%) остались дома во время своего отпуска и каникул летом 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.
Как показал опрос центра изучения общественного мнения, 27% жителей России предпочли провести лето на даче или в садовом участке. 11% респондентов ездили в другой российский город, 6% — в Краснодарский край, 4% — в Крым. За границей побывали 8% россиян.
Известно также, что большинство (37%) российских граждан любят активный вид отдыха, на втором месте (36%) предпочтений — отдых на даче, на третьем (33%) — познавательный отдых, на четвертом (30%) — отдых дома.
Ранее сообщалось, что россияне начнут уходить в отпуск по-новому.
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