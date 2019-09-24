Мистические места, возникшие в одночасье

Смотрите видео и узнайте о мистических уголках планеты, которые появились буквально в одночасье. Например, озеро Лак-де-Гафса, достопримечательность Туниса, сформировалось за одну ночь. Его случайно обнаружили в пустыне возле городка Гафса, причём буквально накануне там не было и намёка на воду. Почему образовалось озеро, достоверно неизвестно, но есть версия, что это произошло из-за подземных толчков, вызывавших выход подземных вод на поверхность.