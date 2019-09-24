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Места, где отдыхает меньше всего россиян 

Рамблер 4 часа назад
Места, где можно отдохнуть от соотечественников
Фото: depositphotos.com
Очень часто, когда мы прилетаем на курорт, видим толпы соотечественников и на каждом углу слышим русскую речь. Иногда хочется отдохнуть от этого, но не получается, потому что россияне заполонили не только Турцию, но и европейские страны.
Для того, чтобы понять, где меньше всего российских путешественников, нужно выделить направления, куда они ездят в отпуск чаще всего. Чаще всего играет роль дальность перелета, цена и возможность поехать по пакету "все включено". За 2019 год самой популярной страной стала Турция, которая сохраняет лидерство на протяжении многих лет. На втором месте оказался излюбленный россиянами Тайланд, а на третьем — солнечная Испания.
В список также вошли Китай, Италия, ОАЭ, Казахстан и Абхазия. В этих странах больше всего российских туристов. Конечно, речь идет про популярные курорты этих государств.
Самыми непопулярными у россиян стали те направления, куда далеко и дорого летать. В рейтинг вошли Новая Зеландия, Австралия, Пуэрто-Рико, Гренландия, Перу и Кувейт. В разгар сезона стоимость билета в эти страны в одну сторону может достигать 300 тысяч рублей. Однако есть и более реальные направления. Например, среди европейских стран можно выделить Румынию, Люксембург и Ирландию. Не очень востребованы стали и города на побережье Португалии. Рейтинги непопулярных городов включают в себя столицу Сицилии Катанию и город на севере Крита Ханью, несмотря на то, что туда регулярно летают чартеры с пакетными турами.
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