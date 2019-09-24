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Россияне назвали лучшее место для отпуска 

Lenta.ru + ещё 15 2 часа назад
Россияне назвали лучшее место для отпуска
Фото: Lenta.ru
Самыми довольными из отпуска вернулись россияне, которые побывали в Крыму. Об этом заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, передает РИА Новости.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян. Родин рассказал, что респондентам задали вопрос: остались ли они довольными тем, как отдохнули в этом году. Согласно итогам опроса, 71 проценту участников понравился их отпуск. При этом из них самыми счастливыми были те, кто съездил в Крым: их оказалось 97 процентов.
Второе место по степени удовлетворенности разделили те, кто отдыхал за границей или в другом городе России: по 94 процента. За ними последовали те, кто посетил Краснодарский край (90 процентов), провел лето на даче (77 процентов) и дома (55 процентов).
Кроме того, выяснилось, что больше всего в Крыму россияне оценили «красивое чистое море и песчаные пляжи», природу (в том числе горы), благоприятный климат, чистый воздух и тепло. Некоторые также отметили исторические места, достопримечательности, парки и архитектуру.
Ранее в сентябре результаты исследования показали, что отечественные курорты популярнее зарубежных у российских туристов. Летом 2019 года больше всего отдыхающих провели отпуск в Краснодарском крае. С июня по август туда отправились 10,5 миллиона человек. Самыми посещаемыми курортами края оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. Вторую позицию занял Крым, который посетили около пяти миллионов россиян.
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Новости путешествий , Кирилл Родин , ВЦИОМ , РИА Новости
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