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Авиапассажирам скоро будут выдавать бортовое питание без привычной упаковки 

TURIZM.RU 23 сентября 2019
Авиапассажирам будут выдавать питание без упаковки
Фото: TURIZM.RU
Студия дизайна PriestmanGoode готовится совершить революцию в системе питания во время авиарейсов. Пассажирам вместо привычных лотков для еды и столовых приборов предложат частично съедобные аналоги, которые к тому же не наносят вред природе. Об этом узнала Lonely Planet.
Специалисты студии разработали частично съедобные пищевые контейнеры из использованных кофейных зерен и шелухи, а также из пшеничных отрубей. Новые материалы они применили и для остальных предметов. Так, для замены пластика в мини-приправах и упаковок для молока были взяты растворимые морские водоросли. А экологически чистые чашки изготовили из бананового листа. Одноразовые столовые приборы получились из кокосового дерева. PriestmanGoode также провела испытания многоразовых бутылок для воды из пробки и компостируемого биопластика. Чтобы пассажиры могли пополнять их водой во время полета, дизайнеры изменили концепцию бортовой тележки и добавили ей функцию водяного охлаждения.
Все эти предметы были представлены в рамках выставки Get Onboard: Reduce в лондонском Музее дизайна. Частично съедобная посуда для самолетов призвана снизить количество отходов, которое образуется во время рейса. По последним данным, каждый пассажир на дальнемагистральном рейсе в среднем производит более килограмма мусора, начиная с одноразовых наушников и заканчивая туалетными принадлежностями и пищевыми отходами. В год все пассажиры в мире производят примерно 5,7 млн тонн отходов. Ожидается, что к 2030 году это число увеличится почти вдвое и составит 10 млн тонн в год.
О том, когда съедобные боксы для еды и другие столовые приборы появятся в самолетах на действующих линиях, не сообщается. Но ввиду разворачивающейся борьбы с воздействием авиалайнеров на окружающую среду это может произойти очень скоро. Ранее стало известно, что в экологических целях голландская авиакомпания KLM отказалась от одного рейса в день по маршруту Амстердам — Брюссель в пользу варианта по железной дороге.
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