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Какая неделя в году лучше подходит Анталье, а какая — Криту 

TURIZM.RU 5 часов назад
Когда лучше ехать в Анталью, а когда — на Крит
Фото: TURIZM.RU
Эксперты разработали понедельную дорожную карту маршрутов, которая позволит путешественникам провести все 52 недели при температуре от +21 до +24 ֯С. Согласно ему, 23 сентября туристам лучше встречать в Пекине. Будущую неделю предлагают посвятить встрече с Великой китайской стеной. Еще через неделю советуют оказаться в Японии и познакомиться с эклектичной культурой Токио и его кухней. Почти весь октябрь специалисты рекомендуют провести в Австралии. Здесь недели расписаны так: виноградники долины Баросса и ботанические сады Аделаиды, затем Перт и Сидней. В конце октября туристу хорошо бы оказаться в Калифорнии.
Что касается привычных для российских туристов направлений, то 19 февраля эксперты советуют прибыть на Канарские острова в Испанию, затем через неделю полететь в Марокко. Поездку в Каир рекомендуют наметить на середину марта, после чего отправиться в Израиль. Идеальная дата для комфортной поездки в турецкую Анталью — вторая неделя апреля. Также в апреле американская компания предлагает провести неделю на греческом острове Крит, а именно в Ханье, после чего переехать в сицилийский город Катания. Для Неаполя подходящие даты — с 7 по 14 мая, хорватского Сплита — с 14 по 21 мая, для Барселоны — с 28 мая по 4 июня. В июньскую часть маршрута включены французский Бордо, Женева и Берлин. В июле эксперты советуют побывать в Африке, а именно в Кении, Замбии, Зимбабве и ЮАР. Август идеально подходит для путешествия по Азии. Маршрут по неделям включает в этом месяце Индию, Бутан и… российскую Бурятию.
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