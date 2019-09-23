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Три европейских лоукостера захотели летать в Россию 

360tv.ru 49 минут назад
Три европейских лоукостера хотят летать в Россию
Фото: 360tv.ru
После получения международным аэропортом Пулково седьмой степени «Свободы воздуха», которая позволяет летать в третьи страны, три европейских лоукостера подали заявки на полеты.
Речь идет о крупнейшем лоукостере Европы ирландском Ryanair, и авиакомпаниях EasyJet (Великобритания) и Wizz Air (Венрия). Об этом РБК сообщил гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.
По его данным, перевозчики в конце лета 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково.
Седьмая степень свободы позволяет, например, ирландской авиакомпании летать между Санкт-Петербургом и городом в третьем государстве без посадки в стране ее регистрации.
«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до шести млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев.
Он уточнил, что иностранные лоукостеры могут совершать перевозки круглогодично.
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Новости путешествий , Easyjet
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