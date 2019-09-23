Три европейских лоукостера хотят летать в Россию

Три европейских лоукостера захотели летать в Россию

После получения международным аэропортом Пулково седьмой степени «Свободы воздуха», которая позволяет летать в третьи страны, три европейских лоукостера подали заявки на полеты.

Речь идет о крупнейшем лоукостере Европы ирландском Ryanair, и авиакомпаниях EasyJet (Великобритания) и Wizz Air (Венрия). Об этом РБК сообщил гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.

По его данным, перевозчики в конце лета 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково.

Седьмая степень свободы позволяет, например, ирландской авиакомпании летать между Санкт-Петербургом и городом в третьем государстве без посадки в стране ее регистрации.

«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до шести млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев.

Он уточнил, что иностранные лоукостеры могут совершать перевозки круглогодично.