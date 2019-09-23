Пьяные россияне подрались и не попали на курорт

Пьяные мужчина и женщина подрались в аэропорту Челябинска и были сняты с рейса в Турцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, перед вылетом в Анталью. Дебоширами оказались 31-летний и 46-летняя жители Кургана. По информации правоохранителей, они пребывали в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранились и игнорировали замечания окружающих.

Сотрудники авиакомпании приняли решение не пускать пьяных на борт самолета. Нарушителей отправили в дежурную часть, где на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Там женщина ударила полицейского, а мужчина нецензурно его оскорбил. В настоящий момент решается вопрос о привлечении граждан к уголовной ответственности.

Турция считается любимым направлением для путешествий у россиян. Ежегодно страну посещает больше четырех миллионов туристов из России, и это число постоянно растет. Так, по словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкайя, в 2018 году поток российских туристов вырос более чем на 26 процентов и составил 5,96 миллиона человек.