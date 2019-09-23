Тайны Сисиана в Армении

Современный облик Сисиана сформировался в 20-е годы прошлого века. Это город с древней самобытной историей, о чем свидетельствуют памятники архитектуры, оставленные на его улицах разными эпохами. До Х века здесь находился центр культурной и духовной жизни Сюникского региона. В 1103 году город разграбили неприятели, затем он неоднократно подвергался нашествиям монголов, а с XVI по XVIII столетие находился под влиянием Персии. Каждый камень в этих местах имеет свою многовековую историю.

Водопад Шаки

Мир24

18-метровый водопад Шаки расположен при въезде в город. О его происхождении и названии в народе ходят удивительные легенды. Говорят, водопад получил свое название в честь красавицы Шаке, которая, не желая подчиниться насилию со стороны одного из завоевателей, бросилась с высокой скалы. Во время падения длинное платье девушки раскрылось от ветра и превратилось в водопад. Шакинский водопад — это глубокое ущелье, склоны которого насыщены гротами и скальными нишами. Море искрящихся брызг поглощает голоса людей и почти все звуки окружающей природы.

Неподалеку от водопада археологи обнаружили крупное стойбище, принадлежавшее первобытному человеку. Древние люди оставили свои следы в скальных нишах и гротах, которые, несмотря на то, что сейчас едва заметны, по-прежнему привлекают многочисленных любителей истории.

Церковь Сисаван — хранительница Сисиана

Мир24

Один из древнейших памятников раннего средневековья — церковь Сисаван, построенная в IV веке. Она относится к крестово-купольным архитектурным памятникам. Именно купол, имеющий двенадцать граней, является ее отличительной особенностью.

«Смысл крестообразного купола в том, что весь мир держится на вере христовой. Здесь была резиденция сюникского епископоса»,

— рассказывает священник отец Паркев.

На стенах храма можно увидеть изображения, надписи и знаки. Но особое место занимают орнаменты в виде гранатовой ветви — символ вечной жизни. Церковь прошла длинный путь, начавшийся с деревянного креста, поставленного самим священномучеником Григорием Просветителем. Она пережила много войн, в различные времена служила и складом, и богадельней, но дошла до наших дней почти в первозданном виде. Сохранились даже надгробные памятники хачкары на месте средневекового кладбища.

Магическое место Зорац-Карер

Мир24

Зорац-Карер — самое магическое место в Армении. Мегалитический памятник, по некоторым данным, был построен в каменном веке, 7500 лет назад. «Зорац Карер» переводится как «камни-воины», хотя назначение этого места было вовсе не военным, но тоже стратегическим.

Странное сооружение находится на высоте примерно 1770 метров над уровнем моря и занимает территорию около 70 тысяч квадратных метров. Памятник состоит из 223 определенным образом расставленных камней. Некоторые ученые считают, что когда-то Зорац-Карер служил обсерваторией. Через сквозные отверстия диаметром 6-8 см древние люди наблюдали за солнцем и звездами.

«Даже чисто внешне это очень похоже на Карнак — французский вариант Стоунхенджа. А здесь я еще узнала, что корень слова карнак — «кар» — на армянском языке означает камень. Ученым еще долго предстоит исследовать эти удивительные факты»,

— рассказывает ученый из Франции Май Кристинэ.

По другой версии, памятник относится к бронзовому веку. В 1930-е годы под одним из камней случайно был найден разрушенный склеп.

«Возможно, здесь был храм бога солнца Ара. Высказываются предположения о культовом значении памятника, раньше здесь располагался большой дольмен, который служил захоронением и святилищем»,

— отмечает историк Татул Сюни.

Здесь своя особая аура, кому-то она может показаться жутковатой, а кому-то, наоборот, гармоничной и спокойной. Продуваемый ветрами каменный комплекс таит в себе еще много исторических загадок.

Ухтасар — «Гора Заветов» или «Верблюжья гора»

Мир24

Величественная гора Ухтасар находится на Сюникском вулканическом массиве в нескольких десятках километров от Сисиана. Высшая точка массива — Трасар, девятая по высоте гора в Армении, 3594 метра над уровнем моря. Добраться сюда можно только на внедорожнике, а до самого пика еще придется идти пешком. Место популярно не только среди туристов, но и среди ученых. Каждый год здесь организуются археологические раскопки.

«Среди памятников доисторического периода Армении особую ценность представляют наскальные изображения, обнаруженные на каменных стенах утесов Ухтасар и Таджур. Они находятся на высоте около 3300 метров. Вот здесь — вол, запряженный колесницей. А если учесть, что колесо было придумано 5000 лет назад, это значит, что люди здесь жили в это время и уже могли применять колесо по назначению»,

— говорит житель Сисиана Мгер Азоян.

О точном количестве наскальных рисунков говорить трудно, говорят, их больше 10 тысяч. Но самое главное то, что большинство из них прекрасно сохранились. Лишь небольшая часть выветрилась за прошедшие тысячелетия. Эти артефакты дают бесценную информацию о быте, обычаях, верованиях и занятиях первобытных людей. Благодаря немецким ученным, организовавшим здесь крупную научную экспедицию, это удивительное место теперь под охраной ЮНЕСКО

Целительная сила Воротнованка

Мир24

Монастырю Воротнованк более тысячи лет. Эта одна из немногих недействующих духовных святынь в Армении. Набегов и атак, конечно, он пережил немало — от татаро-монгол до турок и других кочевников. Дорога лежит через живописные горные каньоны. Из-за скудости растительности и сурового вида складывается ощущение, что обитель уже много лет никто не посещал. Высокие каменные стены когда-то защищали этот величественный монастырь от иноземных захватчиков, внутри находились мастерские, склады, семинария, кладбище и богадельня. В средние века церковь, известная исцелением людей от змеиных укусов, являлась местом паломничества. В Воротнаванке свою деятельность осуществлял Оганес Воротнеци — великий армянский философ средневековья. Именно его именем и названо это место. Кроме самого церковного комплекса, внутри построена галерея, служившая когда-то фамильным склепом для местного княжеского рода.