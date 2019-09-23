Названы самые дешевые направления для путешествия

Самыми выгодными направлениями для отдыха в октябре стали Рига, Гюмри, Минск, Братислава и Лейпциг. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 сентября.

По данным экспертов сервиса, в настоящий момент авиабилеты в Ригу продаются по цене около семи тысяч рублей за перелет в обе стороны. В Армению и Белоруссию можно улететь в среднем за восемь тысяч рублей. Авиаперелет из Москвы в столицу Словакии Братиславу обойдется в 8,7 тысячи рублей, а в Лейпциг и Кельн — в девять тысяч рублей.

Кроме того, до десяти тысяч рублей стоят билеты в Карлсруэ и Эйндховен. В пределах от 10 до 12 тысяч рублей можно слетать из Москвы в Хельсинки, Пизу, Карловы Вары, Вильнюс и Геную.

В исследовании также говорится, что бюджетно можно улететь из Москвы и в другие европейские города. Так, билеты от 12 до 14 тысяч рублей доступны в Римини, Берлин, Бари, Милан, Жирону, Кишинев и Осло.