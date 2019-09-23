Стали известны неприглядные секреты авиакомпаний

Стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик объяснила, почему никогда не пьет чай или кофе на ботту самолета. Оказывается, закон обязывает авиакомпании стерилизовать чайник и кофейники всего 4 раза в год. Знающие об этом бортпроводники поэтому советуют пассажирам отказываться от горячих напитков во время полета. Откровения стюардессы опубликовало издание Inside Edition. Также девушка сообщила, что нехватка времени не дает уборщикам самолета протирать откидные столики. Поэтому она посоветовала всем пассажирам брать с собой антибактриальные салфетки и протирать столики самостоятельно.