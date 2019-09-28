Как распознать надежного туроператора

Деятельность туристических операторов также регулируется законами. Нередки случаи, когда турагенты или турфирмы обманывают своих клиентов, портят их отдых за значительную сумму денег.

Для того, чтобы не попасться на мошенников, нужно проверить их на соответствие определенных критериев. Туроператоры должны обеспечивать финансовую ответственность, состоять в объединении туристических операторов в сфере выездного туризма, а также сведения о компании должны быть зарегистрированы в федеральном реестре. Соблюдение этих условий может гарантировать надежность компании, в которую вы обращаетесь. Проверить туроператора можно на сейте Единого Федерального реестра туроператоров России.

Чтобы не создавать себе лишних проблем, можно обращаться к проверенным фирмам. Это могут быть те компании, с которыми был опыт путешествий у ваших друзей или просто популярные фирмы. Есть некоторые операторы, которые находятся на грани банкротства, а об этом постоянно говорят в новостях. Существуют мошенники, которые пишут людям в Сети и предлагают скидки на отели и гостинцы взамен на отзыв. Не ведитесь на это. Как правило, в таких случаях наивные граждане перечисляют на указанный номер определенную сумму за отель со скидкой, а потом человек исчезает. Если вы хотите попытать удачу, узнайте больше сведений о компании: найдите их сайт, почитайте отзывы в интернете на надежных ресурсах и всегда проверяйте документы, прежде, чем их подписывать.