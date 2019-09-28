Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать надежного туроператора 

Рамблер 53 минуты назад
Как распознать надежного туроператора
Фото: depositphotos.com
Деятельность туристических операторов также регулируется законами. Нередки случаи, когда турагенты или турфирмы обманывают своих клиентов, портят их отдых за значительную сумму денег.
Для того, чтобы не попасться на мошенников, нужно проверить их на соответствие определенных критериев. Туроператоры должны обеспечивать финансовую ответственность, состоять в объединении туристических операторов в сфере выездного туризма, а также сведения о компании должны быть зарегистрированы в федеральном реестре. Соблюдение этих условий может гарантировать надежность компании, в которую вы обращаетесь. Проверить туроператора можно на сейте Единого Федерального реестра туроператоров России.
Чтобы не создавать себе лишних проблем, можно обращаться к проверенным фирмам. Это могут быть те компании, с которыми был опыт путешествий у ваших друзей или просто популярные фирмы. Есть некоторые операторы, которые находятся на грани банкротства, а об этом постоянно говорят в новостях. Существуют мошенники, которые пишут людям в Сети и предлагают скидки на отели и гостинцы взамен на отзыв. Не ведитесь на это. Как правило, в таких случаях наивные граждане перечисляют на указанный номер определенную сумму за отель со скидкой, а потом человек исчезает. Если вы хотите попытать удачу, узнайте больше сведений о компании: найдите их сайт, почитайте отзывы в интернете на надежных ресурсах и всегда проверяйте документы, прежде, чем их подписывать.
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Островок вечного разврата
Островок вечного разврата
Как снизить наплыв китайских туристов в музеи
Как снизить наплыв китайских туристов в музеи
Мать с младенцем выгнали из самолета из-за укусов
Мать с младенцем выгнали из самолета из-за укусов
Должен ли турагент брать с туриста депозит?
Должен ли турагент брать с туриста депозит?
В сетях развернулся флешмоб в поддержку «Интуриста»
В сетях развернулся флешмоб в поддержку «Интуриста»
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
00:23
Влюбленная дама искусала полицейского в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение