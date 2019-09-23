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Привычки, которые выдают российского туриста 

Рамблер 1 час назад
Привычки, которые выдают российского туриста
Фото: depositphotos.com
У вас было такое, что вы отдыхаете за границей, но смотрите на человека и видите в нем русского? Так мы подсознательно определяем своих соотечественников. Однако существуют и признаки, согласно которым россиян отличают иностранцы.

Ругань по-русски

Как правило, русские очень любят выражаться нецензурной бранью относительно других отдыхающих и персонала. Они могут оскорблять других, но на своем языке, чтобы никто не понял. Это выглядит очень нагло и невежливо. Человеку потом наверняка расскажут о том, что значат эти слова, и ему будет неприятно. Большинство русских любят учить иностранцев отборному русскому мату, и очень веселятся тому, как они выговаривают некоторые слова. В нашем языке есть много других прекрасных слов, которые можно выучить.

Игнорирование правил

Все эти отельные правила: "не выносить еду из ресторана", "не купаться в бассейне ночью", "не курить в общественных местах" для русских просто не существует. Многие гостиницы уже даже пишут предупреждения на нашем языке, но люди все равно делают вид, что их не замечают.

Одежда

Когда русский человек приезжает на курорт, ему непременно хочется купить футболку и кепку с изображением или надписью города, куда он попал. Так они и ходят на протяжении всего отпуска — в одной и той же кепке и футболке. По приезде эта одежда становится домашней, так как кроме пляжа, бассейна и дома в таком больше никуда не выйдешь.

Фотосессии на каждом углу

Иностранцы говорят, что приезжих россиян (особенно женщин) можно вычислить по постоянным фотосессиям практически на каждом шагу. Они фотографируются у каждой достопримечательности, на пляже, по дороге на пляж, около красивых цветов, в море, около моря, на лежаках и в бассейне. Это еще одна привычка, которая не свойственна туристам из других стран.
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