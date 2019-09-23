Туристы в Анталье рискуют жизнью ради селфи

Одним из самых популярных местом у иностранных туристов в Анталье является 40-метровая скала, с которой открывается красивый вид на водопады Дюден. Желающие сфотографироваться на фоне морского пейзажа иностранцы, перепрыгивают через метровое ограждение и рискуют жизнями ради удачного кадра.

Только в этом сезоне зафиксировано несколько несчастных случаев, когда отдыхающие теряли равновесие и падали вниз с высокой отвесной скалы. Для многих интересная экскурсия в Национальный парк закончилась трагедией.

Представители туристического сектора считают, что в этом есть вина муниципалитета. Стоит отметить, что за ограждением смотровой площадки есть предупредительная табличка об опасности, но она на турецком языке, а значит, не понятна для иностранцев.

Активисты считают, что надпись должна быть на нескольких языках, понятных большинству туристов: русском и английском. Английский язык понимают большинство иностранцев, а число туристов из России с каждым годов становится все больше, соответственно, предупреждающее сообщение на русском просто необходимо.