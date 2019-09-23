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Как накопить на отпуск, ни в чем себе не отказывая 

Рамблер 4 часа назад
Каждую осень мы начинаем откладывать на отпуск, и каждое лето с ужасом обнаруживаем, что не накопили и половину необходимой суммы. Праздники, непредвиденные траты и сиюминутные желания, — все это в течение года заставляет нас обращаться к "неприкосновенному запасу". В конце концов возникает мысль: а стоит ли целый год жить, затянув пояса, чтобы всего на неделю улететь в отпуск? Вряд ли. Однако можно накопить внушительную сумму денег, при этом ни в чем себе не отказывая.

Заведите дневник трат

И в течение трех месяцев постарайтесь записывать, куда и сколько вы потратили. Так вы выясните, каких расходов избежать не удастся (квартплата, транспорт, продукты), а какие можно вполне сократить. Обычно уже после месяца такого учета становится очевидно, что значительная часть денег уходит в никуда: на порой ненужные развлечения или одежду.

Следите за своим настроением

В осенне-зимний период, когда погода за окном вызывает лишь тоску, а работы становится все больше и больше, мы нередко пытаемся осчастливить себя покупкой приятной мелочи. У каждого это что-то свое: кто-то приобретает очередную красную помаду, кто-то заказывает в кафе самое дорогое и самое вкусное пирожное, кто-то покупает еще одну пару туфель. Вот только воодушевление после таких приобретений длится недолго в отличие от эйфории во время путешествия. Поэтому, решив себя "побаловать", подумайте дважды, стоит ли оно того.

Заведите накопительный счет

Накопительный счет способен дисциплинировать даже самых неисправимых транжир. Откройте его в любом понравившемся банке и оформите автоплатеж. Готово! Теперь каждый раз, когда вам будет приходить зарплата, n-нная часть суммы отправится в копилку. Вы не сможете потратить накопленное до определенной даты, которую сами обозначите, а значит, даже если появится соблазн спустить деньги на ветер, такой возможности скорее всего не будет.
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Новости путешествий , Видео
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