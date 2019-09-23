Куда поехать зимой на все включено

В какую теплую страну поехать зимой на все включено

Итак: ровный загар на море плюс «все включено». Поехали!

ОАЭ

Зима — идеальное время года для посещения Объединенных Арабских Эмиратов. Летний зной, когда столбик термометра приближается к +40 ֯С, позади. А это значит, что наступает пик туристического сезона, который длится в течение четырех месяцев: с декабря по март. Именно в этот период туристы могут днями напролет загорать на прекрасных пляжах Дубая, Абу-Даби, Шарджи, Рас-эль-Хаймы и Фуджейры, окруженных лазурными водами Аравийского и Оманского заливов. Кроме того, местные курорты обладают качествами, гарантирующими высочайший уровень как индивидуального роскошного, так и семейного отдыха.

Возможно, ОАЭ не позиционируют себя отелями, работающими по системе «все включено», тем не менее, они здесь есть. Многие из них, помимо блюд и напитков, предлагают бесплатные занятия водными видами спорта или посещение спа-салонов. Тут надо отметить, что пляжный отдых и беззаботное времяпрепровождение на территории отеля — важное, но не единственное преимущество Эмиратов. Зимой здесь самое время для прогулок и изучения достопримечательностей, которых реально много. Пожалуй, самые впечатляющие расположены в Дубае. В их числе 828-метровая башня Бурдж-Халифа, огромный Музыкальный фонтан Дубай, искусственный остров Пальм, необычный объект Рамка Дубая. Другой популярный курорт — Абу-Даби — предложит своим гостям лучший в стране шопинг. Не зря этот эмират считается местной столицей торговых центров.

Стоимость туров в декабре по системе «все включено» на двоих начинается от 104 477 рублей на 10 ночей. Сюда входит перелет из Москвы и проживание в Шардже. Путевка с аналогичными условиями в Дубай обойдется минимум в 134 554 рубля.

Куба

Несмотря на то, что туристический сезон на Кубе продолжается круглогодично, самые лучшие условия для отдыха выпадают на зиму. Именно в это время здесь практически нет дождей, а воздух днем прогревается до комфортных +27 ֯С. Такая же в зимние месяцы и температура морской воды.

Кубинские отели, работающие по системе «все включено», в основном сосредоточены в курортном городе Варадеро, известном своими живописными пляжами. Тем не менее, подобные предложения есть и у многих гостиниц на курортах Санта Лусия и Ольгин. Разнообразить пляжный отдых помогут экскурсии на близлежащие острова и в центральную часть столицы Гаваны. Еще ни один турист не остался равнодушным к посещению поистине райского острова Кайо-Ларго дель Сур, также известного как Остров Пеликанов. Правда, стоит быть готовым к длинной дороге из Варадеро, с которым пеликаний архипелаг разделяют 177 км.

Стоимость туров в декабре в Варадеро стартует от 110 706 рублей на двоих с вылетом из Москвы и размещением в отеле на 10 ночей. Отдых в Санта-Лусии обойдется дешевле — от 100 896 рублей.

Доминикана

В декабре туристы массово начинают оккупировать курорты Доминиканской Республики. Способствует этому максимально комфортная погода. В зимние месяцы температура воды достигает +27 ֯С, а воздуха +30 ֯С. К тому же количество осадков падает до минимальных значений, что позволяет дождливые дни пересчитать буквально по пальцам. Помимо комфортной погоды, Доминикана может похвастаться своей протяженной береговой линией (более 1 600 км) и песчаными пляжами длиной 400 км. Не оставят равнодушными отдыхающих местные горные пейзажи, роскошные курорты и кристально чистая морская вода.

Система all inclusive практикуется в Доминикане на большинстве местных курортов. Самые популярные у россиян: Пунта-Кана, Пуэрто-Плата, Бока Чика, Хуан Долио и некоторые другие. Так, Пунта-Кана может похвастаться множеством огромных пляжных отелей на 1 000 и больше номеров, что сильно отличает ее от большинства других карибских направлений. Самый известный пляж Баваро предлагает огромное количество развлечений: занятия практически всеми водными видами спорта, посещение небольших пляжных ресторанчиков с отличной кухней и многое другое. Еще одним большим преимуществом пляжа является его протяженность — почти 50 км. Лучшего места для неспешных босоногих прогулок вдоль моря, пожалуй, не найти. Плавный вход в воду также делает Баваро идеальным местом для игр с детьми. Другой курорт Пуэрто Плата — это по-настоящему полноценный отдых в тропическом раю. Он источает старомодную, но элегантную атмосферу, благодаря хорошо сохранившимся викторианским домам и зданиям XIX века. Активным путешественникам рекомендуем посетить Cabarete — международный центр кайтсерфинга.

Стоимость туров в Пунта-Кану в декабре стартует от 123 834 рубля на двоих. Включено: перелет из Москвы и размещение на 10 ночей. Путевки в Пуэрто-Плата обходятся минимум в 104 905 рублей.

Мексика

На календаре январь? Самое время собирать чемодан в Мексику. В этом месяце погода одинаково хороша по всей стране — и на морском побережье, и в центральной части. На местных курортах столбик термометра поднимается до +30 ֯С, а вода прогревается до +25 ֯С.

Излюбленными курортами российских туристов являются Канкун и Ривьера-Майя, расположенные на берегу Карибского моря. Тем, кто хочет окунуться в безудержное веселье и поближе познакомиться с древними поселениями майя, нужно выбирать отель в Канкуне. За самыми лучшими пляжами и семейным отдыхом — отправляйтесь Ривьеру-Майю. Приятным бонусом отдыха здесь станет знакомство с историческими достопримечательностями, среди которых древние храмы Чичен-Ицу и старинная крепость Тулум.

Что касается «все включено», то с каждым годом этой системой питания овладевает все больше мексиканских отелей. В значительной степени ее предлагают сетевые гостиничные комплексы, которых в Канкуне и Ривьера-Майя подавляющее большинство. Покупка туров в Мексику с проживанием в отелях на завтраках, прямо скажем, не очень хорошая идея — в городе выйдет намного дороже, поэтому сразу выбирайте «все включено».

Стоимость 10-дневных туров в Канкун в январе начинается от 190 262 рублей на двоих. Отдых на курорте Ривьера-майя обойдется минимум 191 474 рубля. В декабре пляжный отдых в Мексике стоит для россиян от 145 310 рублей.

Канары, Испания

Многим может показаться, что Канарские острова зимой уже мало привлекательны. Однако в декабре-январе здесь устанавливается вполне комфортная погода без изнуряющей жары. Порой температура воздуха может достигать и +30 ֯С. Однако в норме столбик термометра показывает около +23 ֯С. Во время отпуска стоит быть готовым к дождям, но и они не способны испортить отдых, так как надолго не затягиваются. Самый частый вопрос: можно ли купаться на Канарах зимой? Температура воды в Атлантическом океане в это время колеблется от +18֯ С до +23 ֯С, что, впрочем, не сильно отличается от летних показателей высокого сезона. И, как показывает практика, купающихся такое положение дел не пугает, и они с удовольствием проводят время на местных пляжах.

Самые популярные курорты у наших туристов расположены в южной части острова Тенерифе. В зимние месяцы здесь гораздо меньше дождей, чем на севере. Помимо потрясающей природы и отличных пляжей, зимой туристов здесь ждет несколько приятных бонусов. В их числе: небольшое количество отдыхающих, сниженные цены на отдых и отличный шопинг с внушительными скидками. С поиском на острове отелей «все включено» проблем не будет.

Стоимость туров на 10 дней начинается от 98 852 рублей на двоих с вылетом из Москвы.

Как видим, привычный формат отдыха по системе «все включено» с приходом зимы не заканчивается. На смену Турции и Тунису приходят зимние жаркие направления. Другие. И вот вам лайфхак: не дожидайтесь ноября и декабря, бронируйте свой «олл инклюзив» заранее — так вариантов больше, а цены ниже.