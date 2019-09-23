Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В какую теплую страну поехать зимой на все включено 

TURIZM.RU 7 часов назад
Куда поехать зимой на все включено
Фото: TURIZM.RU
Итак: ровный загар на море плюс «все включено». Поехали!

ОАЭ

Зима — идеальное время года для посещения Объединенных Арабских Эмиратов. Летний зной, когда столбик термометра приближается к +40 ֯С, позади. А это значит, что наступает пик туристического сезона, который длится в течение четырех месяцев: с декабря по март. Именно в этот период туристы могут днями напролет загорать на прекрасных пляжах Дубая, Абу-Даби, Шарджи, Рас-эль-Хаймы и Фуджейры, окруженных лазурными водами Аравийского и Оманского заливов. Кроме того, местные курорты обладают качествами, гарантирующими высочайший уровень как индивидуального роскошного, так и семейного отдыха.
Возможно, ОАЭ не позиционируют себя отелями, работающими по системе «все включено», тем не менее, они здесь есть. Многие из них, помимо блюд и напитков, предлагают бесплатные занятия водными видами спорта или посещение спа-салонов. Тут надо отметить, что пляжный отдых и беззаботное времяпрепровождение на территории отеля — важное, но не единственное преимущество Эмиратов. Зимой здесь самое время для прогулок и изучения достопримечательностей, которых реально много. Пожалуй, самые впечатляющие расположены в Дубае. В их числе 828-метровая башня Бурдж-Халифа, огромный Музыкальный фонтан Дубай, искусственный остров Пальм, необычный объект Рамка Дубая. Другой популярный курорт — Абу-Даби — предложит своим гостям лучший в стране шопинг. Не зря этот эмират считается местной столицей торговых центров.
Стоимость туров в декабре по системе «все включено» на двоих начинается от 104 477 рублей на 10 ночей. Сюда входит перелет из Москвы и проживание в Шардже. Путевка с аналогичными условиями в Дубай обойдется минимум в 134 554 рубля.

Куба

Несмотря на то, что туристический сезон на Кубе продолжается круглогодично, самые лучшие условия для отдыха выпадают на зиму. Именно в это время здесь практически нет дождей, а воздух днем прогревается до комфортных +27 ֯С. Такая же в зимние месяцы и температура морской воды.
Кубинские отели, работающие по системе «все включено», в основном сосредоточены в курортном городе Варадеро, известном своими живописными пляжами. Тем не менее, подобные предложения есть и у многих гостиниц на курортах Санта Лусия и Ольгин. Разнообразить пляжный отдых помогут экскурсии на близлежащие острова и в центральную часть столицы Гаваны. Еще ни один турист не остался равнодушным к посещению поистине райского острова Кайо-Ларго дель Сур, также известного как Остров Пеликанов. Правда, стоит быть готовым к длинной дороге из Варадеро, с которым пеликаний архипелаг разделяют 177 км.
Стоимость туров в декабре в Варадеро стартует от 110 706 рублей на двоих с вылетом из Москвы и размещением в отеле на 10 ночей. Отдых в Санта-Лусии обойдется дешевле — от 100 896 рублей.

Доминикана

В декабре туристы массово начинают оккупировать курорты Доминиканской Республики. Способствует этому максимально комфортная погода. В зимние месяцы температура воды достигает +27 ֯С, а воздуха +30 ֯С. К тому же количество осадков падает до минимальных значений, что позволяет дождливые дни пересчитать буквально по пальцам. Помимо комфортной погоды, Доминикана может похвастаться своей протяженной береговой линией (более 1 600 км) и песчаными пляжами длиной 400 км. Не оставят равнодушными отдыхающих местные горные пейзажи, роскошные курорты и кристально чистая морская вода.
Система all inclusive практикуется в Доминикане на большинстве местных курортов. Самые популярные у россиян: Пунта-Кана, Пуэрто-Плата, Бока Чика, Хуан Долио и некоторые другие. Так, Пунта-Кана может похвастаться множеством огромных пляжных отелей на 1 000 и больше номеров, что сильно отличает ее от большинства других карибских направлений. Самый известный пляж Баваро предлагает огромное количество развлечений: занятия практически всеми водными видами спорта, посещение небольших пляжных ресторанчиков с отличной кухней и многое другое. Еще одним большим преимуществом пляжа является его протяженность — почти 50 км. Лучшего места для неспешных босоногих прогулок вдоль моря, пожалуй, не найти. Плавный вход в воду также делает Баваро идеальным местом для игр с детьми. Другой курорт Пуэрто Плата — это по-настоящему полноценный отдых в тропическом раю. Он источает старомодную, но элегантную атмосферу, благодаря хорошо сохранившимся викторианским домам и зданиям XIX века. Активным путешественникам рекомендуем посетить Cabarete — международный центр кайтсерфинга.
Стоимость туров в Пунта-Кану в декабре стартует от 123 834 рубля на двоих. Включено: перелет из Москвы и размещение на 10 ночей. Путевки в Пуэрто-Плата обходятся минимум в 104 905 рублей.

Мексика

На календаре январь? Самое время собирать чемодан в Мексику. В этом месяце погода одинаково хороша по всей стране — и на морском побережье, и в центральной части. На местных курортах столбик термометра поднимается до +30 ֯С, а вода прогревается до +25 ֯С.
Излюбленными курортами российских туристов являются Канкун и Ривьера-Майя, расположенные на берегу Карибского моря. Тем, кто хочет окунуться в безудержное веселье и поближе познакомиться с древними поселениями майя, нужно выбирать отель в Канкуне. За самыми лучшими пляжами и семейным отдыхом — отправляйтесь Ривьеру-Майю. Приятным бонусом отдыха здесь станет знакомство с историческими достопримечательностями, среди которых древние храмы Чичен-Ицу и старинная крепость Тулум.
Что касается «все включено», то с каждым годом этой системой питания овладевает все больше мексиканских отелей. В значительной степени ее предлагают сетевые гостиничные комплексы, которых в Канкуне и Ривьера-Майя подавляющее большинство. Покупка туров в Мексику с проживанием в отелях на завтраках, прямо скажем, не очень хорошая идея — в городе выйдет намного дороже, поэтому сразу выбирайте «все включено».
Стоимость 10-дневных туров в Канкун в январе начинается от 190 262 рублей на двоих. Отдых на курорте Ривьера-майя обойдется минимум 191 474 рубля. В декабре пляжный отдых в Мексике стоит для россиян от 145 310 рублей.

Канары, Испания

Многим может показаться, что Канарские острова зимой уже мало привлекательны. Однако в декабре-январе здесь устанавливается вполне комфортная погода без изнуряющей жары. Порой температура воздуха может достигать и +30 ֯С. Однако в норме столбик термометра показывает около +23 ֯С. Во время отпуска стоит быть готовым к дождям, но и они не способны испортить отдых, так как надолго не затягиваются. Самый частый вопрос: можно ли купаться на Канарах зимой? Температура воды в Атлантическом океане в это время колеблется от +18֯ С до +23 ֯С, что, впрочем, не сильно отличается от летних показателей высокого сезона. И, как показывает практика, купающихся такое положение дел не пугает, и они с удовольствием проводят время на местных пляжах.
Самые популярные курорты у наших туристов расположены в южной части острова Тенерифе. В зимние месяцы здесь гораздо меньше дождей, чем на севере. Помимо потрясающей природы и отличных пляжей, зимой туристов здесь ждет несколько приятных бонусов. В их числе: небольшое количество отдыхающих, сниженные цены на отдых и отличный шопинг с внушительными скидками. С поиском на острове отелей «все включено» проблем не будет.
Стоимость туров на 10 дней начинается от 98 852 рублей на двоих с вылетом из Москвы.
Как видим, привычный формат отдыха по системе «все включено» с приходом зимы не заканчивается. На смену Турции и Тунису приходят зимние жаркие направления. Другие. И вот вам лайфхак: не дожидайтесь ноября и декабря, бронируйте свой «олл инклюзив» заранее — так вариантов больше, а цены ниже.
В какой стране жить лучше всего
TURIZM.RU: последние новости
Появилась специальная футболка для путешественников, которую не нужно стирать и сушить Появилась специальная футболка для путешественников, которую не нужно стирать и сушить Какие авиакомпании мира больше других подходят пассажирам с детьми Какие авиакомпании мира больше других подходят пассажирам с детьми Кому в Таиланде советуют отправиться на Самуи, посетить спа, бар и Золотого Будду Кому в Таиланде советуют отправиться на Самуи, посетить спа, бар и Золотого Будду
Комментарии1
Новости путешествий , Все включено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны грязные секреты авиакомпаний
Стали известны грязные секреты авиакомпаний
Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний
Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний
Привычки, которые выдают российского туриста
Привычки, которые выдают российского туриста49
Туристы в Анталье рискуют жизнью ради селфи
Туристы в Анталье рискуют жизнью ради селфи
Названо число грустящих после отпуска россиян
Названо число грустящих после отпуска россиян
Новости партнеров
Видео
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
В России появился гигантский золотой Будда
00:21
В России появился гигантский золотой Будда
Новости путешествий
На что россияне променяли Турцию
00:27
На что россияне променяли Турцию
Новости путешествий
В какой стране жить лучше всего
05:10
В какой стране жить лучше всего
Новости путешествий
Самые опасные аэропорты мира
12:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
Какие регионы страны нравятся российским туристам
04:47
Какие регионы страны нравятся российским туристам
Новости путешествий
В какие дни лучше всего покупать билеты
00:50
В какие дни лучше всего покупать билеты
Новости путешествий
Город-призрак — наследник Чернобыля
05:32
Город-призрак — наследник Чернобыля
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение