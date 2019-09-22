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Туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
Фото: www.atorus.ru
Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, находящаяся в Аланье гостиница оборудовала специальные комнаты ярости, где переодетые в защитную одежду постояльцы смогут разрушать все, что захотят — от бутылок до мебели и различной бытовой и компьютерной техники. Таким образом гости могут снять стресс или просто разнообразить свой отдых.
В отеле рассказали, что комнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет, в основном, у бизнесменов или программистов. Чаще всего их посещают туристы из Германии, скандинавских стран, Великобритании и Нидерландов.
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