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Работники отеля взяли туристов в заложники 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Работники отеля взяли туристов в заложники
Фото: Twitter
Работники одного из тунисских отелей взяли в заложники постояльцев и потребовали оплатить уже купленные туры. Об этом сообщает Daily Mail.
Сотрудники гостиницы Les Oranges закрыли все выходы с территории отеля, отключили WiFi и отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были отвезти туристов в аэропорт.
«Мы не можем выйти. Это захват заложников как он есть»,
— рассказал издания постоялец Райан Фармер.
Причиной случившегося стали опасения работников, что испытывающая финансовые трудности туристическая компания Thomas Cook — старейшая в стране — не сможет расплатиться по счетам. Ее кредиторы уже согласились выделить 900 миллионов фунтов стерлингов на ее спасение, однако компании необходимо еще 200 миллионов или государственная поддержка.
Представители Thomas Cook уверяют, что все счета будут оплачены и туристы смогут покинуть гостиницы, однако британское правительство уже готовит планы по вывозу 150 тысяч клиентов компании. Эта операция станет крупнейшей эвакуацией в истории страны, проведенной в мирное время, и обойдется налогоплательщикам в 60 миллионов фунтов стерлингов.
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