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Пассажиры лайнера подняли восстание против экипажа 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Пассажиры лайнера подняли восстание против экипажа
Фото: GlobalLookPress
Пассажиры круизного лайнера Balmoral устроили «восстание» против команды и капитана из-за ужасных условий путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.
Причиной нежелания подчиняться командам экипажа и выходить из кают стали места, куда корабль привозил туристов. Им обещали «неизведанные жемчужины», а привезли, например, в индустриальный порт Грейт-Ярмут, хотя многие пассажиры сами приехали оттуда ради круиза, во французский порт Дюнкерк, рядом с которым находится лагерь нелегальных мигрантов, и индустриальный порт Амстердама Иймуден рядом со сталелитейным заводом.
Единственный город, который туристы посетили — Антверпен — совершенно их не впечатлил. «Мельниц нет, людей в деревянных башмаках тоже, обычный город, как дома!» — рассказала одна из туристок. Представитель туроператора Fred. Olsen Cruise Lines выразил сожаление, что кому-то не понравился круиз, и заверил, что все-таки получил несколько положительных отзывов.
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