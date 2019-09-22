Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров 

Lenta.ru 2 часа назад
Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров
Фото: Lenta.ru
Национальная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) за два года отправила более 80 рейсов без единого пассажира на борту. Об этом сообщает Geo News TV.
В полученном издании отчете сообщается, что 46 рейсов были регулярными, еще 36 были организованы специально для перевозок паломников для участия в хадже, однако ими никто не воспользовался. В итоге перевозчик понес убытки на 180 миллионов пакистанских рупий (более миллиона долларов), однако никакого расследования власти решили не начинать.
Представители PIA никак не прокомментировали случившееся.
10 июня самолет Pakistan International Airlines задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом. Всем 37 пассажирам пришлось выгрузиться из самолета, пока техники устраняли неполадки. В итоге рейс задержали на семь часов.
Самые опасные аэропорты мира
Последние новости
В Минобороны назвали главную угрозу для России В Минобороны назвали главную угрозу для России Раскрыты размеры пенсий российских артистов Раскрыты размеры пенсий российских артистов Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
Туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
Работники отеля взяли туристов в заложники
Работники отеля взяли туристов в заложники
Пассажиры лайнера подняли восстание против экипажа
Пассажиры лайнера подняли восстание против экипажа
Болезнь застала накануне поездки: что делать
Болезнь застала накануне поездки: что делать
Названы отличия русских туристов от иностранных
Названы отличия русских туристов от иностранных
Видео
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
На что россияне променяли Турцию
00:27
На что россияне променяли Турцию
Новости путешествий
В какой стране жить лучше всего
05:10
В какой стране жить лучше всего
Новости путешествий
Самые опасные аэропорты мира
12:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
Какие регионы страны нравятся российским туристам
04:47
Какие регионы страны нравятся российским туристам
Новости путешествий
В какие дни лучше всего покупать билеты
00:50
В какие дни лучше всего покупать билеты
Новости путешествий
Город-призрак — наследник Чернобыля
05:32
Город-призрак — наследник Чернобыля
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение