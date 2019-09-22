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Названы отличия русских туристов от иностранных 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Названы отличия русских туристов от иностранных
Фото: РИА Новости
Почти 90% российских путешественников называют важной причиной для туризма "возможность расслабиться", сообщает Booking.com.
По заказу компании был проведен опрос 53 492 пользователей из 31 страны, из них 1 989 — россияне. Специалисты выясняли, с какой целью они путешествуют, что для них наиболее важно в поездке. Респонденты могли оценить предложенные варианты (например, возможность расслабиться, испытать острые ощущения, выражать свои чувства, получить новые впечатления) по десятибалльной шкале.
Оказалось, что туристы из России, помимо отдыха, в путешествии "ищут острых ощущений" и ценят поездки за возможность "отвлечься от повседневных дел" (83%). Почти половина опрошенных (47%) отправляются в путешествие, чтобы "съездить туда, где еще не был никто из друзей", для 42% важно "пожить в простой обстановке", 35% стремятся "снова пережить приятные моменты из прошлого".
Пользователи из Аргентины больше склонны к ностальгии — 73% из них сообщили, что путешествуют, чтобы "снова пережить приятные моменты из прошлого", а туристы из Индии (77%) и Китая (79%) отметили, что во время отдыха им важно "пожить в простой обстановке".
Для респондентов из Японии, Германии и Гонконга (66%, 72% и 80% соответственно) путешествие — это чаще всего способ "отвлечься от повседневных дел". А представители Индонезии (75%), Индии (75%) и Филиппин (80%) признались, что поездка за границу — повод продемонстрировать свой социальный статус: им важно иметь возможность "съездить туда, где еще не был никто из друзей".
У путешественников из разных стран различаются не только причины для поездки, но и критерии при выборе направления. Большинство туристов по всему миру планируют свой маршрут, оценивая его безопасность, а для россиян на первом месте — красота природы.
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