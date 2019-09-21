В какой стране в декабре тепло и можно купаться

Новый год можно встретить на берегу моря, где в декабре теплая погода и можно купаться. В этом месяце можно хорошо провести время и отдохнуть. Ведь когда в России наступают холода, в некоторых других странах начинается разгар пляжного сезона.

Чтобы поехать в теплые страны, необязательно тратить время на оформление документов для получения визы. Некоторые страны ее не требуют, поэтому россиянам можно смело отправляться на курорт. Также бывает упрощенный вариант оформления визы через интернет или сразу в аэропорту.

Рассмотрим подробнее страны с теплым климатом, где можно купаться в декабре и недорого отдохнуть.

Египет

Визу могут оформить в аэропорту. Если предполагается путешествовать не только по Синайскому полуострову, она будет платной.

В утреннее время путешественники могут отдохнуть на побережье. А вечером прогуляться и посмотреть местные достопримечательности. В декабре в Египте солнечно и жарко, примерная температура днем +25 градусов, а температура воды — +24. Вода в Красном море прозрачная, поэтому можно заняться подводным плаванием. Изредка днем могут пойти проливные дожди, но они быстро заканчиваются.

В декабре рекомендуется посещать экскурсии в Луксор и Каир, так как в этот период в Египте не сильно жарко. Экскурсию к пирамидам желательно планировать заранее, учитывать погодные условия. В стране бывают сильные ветры, пыльные бури.

До 20 декабря здесь немного путешественников, цены невысокие, но после 20 числа начинают приезжать туристы, отмечается большее число приезжих из России. Из-за большого числа туристов цены резко повышаются.

В преддверии новогодних праздников можно отправиться на рынки, где проходит распродажа. Перед тем как отправиться в Египет, желательно хорошо изучить цены на туры.

Таиланд

В зимний период неплохим вариантом для отдыха является Таиланд. В декабре в Таиланде довольно теплая и даже жаркая погода (около +30 градусов). Здесь можно купаться в море, где температура воды составляет +26 градусов. В ночное время воздух остывает, поэтому желательно взять с собой ветровку.

В последних числах декабря в магазинах начинается распродажа, здесь можно приобрести сувениры, подарки к празднику по низкой цене.

В Таиланде в декабре почти не бывает дождей, поэтому туристам предоставляется хорошая возможность путешествовать по всей стране. Можно выбрать экскурсию в горы, национальные парки или в местные деревни.

Отели располагаются по всему побережью, они отличаются по цене и уровню обслуживания. Однако сложно найти отель, который предлагает полноценный рацион питания. Чаще всего гостиницы предлагают завтрак, который не входит в цену за проживание.

Желательно выбирать авиабилеты, отель самостоятельно, так как это обойдется дешевле. Проживание в стране стоит недорого, однако цена поезди будет намного выше.

Вьетнам

В южной части страны купальный сезон не заканчивается, поэтому здесь можно провести новогодние праздники на берегу теплого моря. В центральных районах Вьетнама в декабре идут дожди, а в северных температура составляет +15 градусов. В южном регионе температура днем — до +30.

В районе, где наблюдается теплый климат, в декабре можно купаться, температура воды — +27. Россиянам можно отправиться во Вьетнам без визы, если отдых в стране будет составлять не более 15 дней.

скаты,

кальмары,

рыбки-клоуны,

каракатицы,

мурены. Можно поехать на курорт Фантхиет, где самые чистые песчаные пляжи. В декабре во Вьетнаме любители подводного плавания могут заняться дайвингом — это самое подходящее время. Подводный мир богат различными обитателями:

Курорты Нячанг, Фантьет, Мунье не рекомендуется посещать в начале декабря, так как в это время здесь могут начинаться штормы, а также море чаще всего мутное, поэтому не комфортное для купания.

Доминикана

Чтобы отдохнуть за границей и отметить праздники в декабре, можно оправиться в Доминикану, где наблюдается сухой и жаркий климат. Здесь теплая погода и можно купаться в море, температура воды +28 градусов.

Путешественникам понравится отдых в этой стране, особенно если интересуют экзотические животные. Жара здесь легче переносится благодаря ветру, дующему на побережье.

Даже если в Доминикане облачно, рекомендуется использовать солнцезащитные средства, так как можно получить ожог.

В стране популярны пляжный отдых и дайвинг, здесь хорошо обустроены пляжи, с которых можно взлетать на парасейле.

Море теплое, примерно +27 градусов, волны здесь бывают редко. Путешественники могут попробовать совершить прогулку на самую высокую гору на Карибах. Также здесь можно увидеть самое крупное соленое озеро. Цена тура на неделю на двоих будет составлять примерно 126 тыс. рублей включая полноценное питание.

Турция

Одним из самых популярных стран для отдыха за границей в Европе считается Турция. Однако в декабре климат здесь не теплый, температура составляет всего лишь +15 градусов. Но можно рассмотреть вариант с бассейном в отеле, где можно купаться даже в декабре.

В Турции в декабре очень популярен активный отдых — катание на горных лыжах. Также зимой проходит ярмарка, на которой можно приобрести различные сувениры.

Отправляться в Турцию в декабре намного выгоднее, цены снижены, а туры можно найти от 30 тыс. рублей.

В декабре на Кубе тепло и редко бывают дожди. Это самое подходящее время для отдыха, так как солнце не такое агрессивное. Температура воздуха составляет +28 градусов, а воды — +27.

Туристам, желающим отправиться в горы, рекомендуется одеться потеплее, так как на вершинах уже лежит снег. В Кубу можно отправиться без визы, отдыхать без нее можно до 30 дней. Цены доступные, а море с песчаным пляжем и хорошим тропическим климатом обеспечит полноценный отдых.

Мексика

Солнце в декабре здесь не такое агрессивное, температура днем может достигать +32 градусов. Можно наслаждаться на берегу моря, для этого желательно отправляться в Акапулько или Пуэрто-Вальярте. Благодаря легкому ветру жара переносится легче, поэтому сюда можно поехать с детьми. В декабре на Тихом океане часто можно наблюдать серферов.

В Новый год здесь можно увидеть карнавалы и фейерверки. В южных районах всегда наблюдается теплый климат, а также редкие дожди, которые могут длиться не более получаса.

Необходимо учитывать, что в центральном районе температура днем ниже.

Сейшелы

Температура в декабре днем — +30 градусов, в это время здесь только начинается лето. Климат довольно влажный, это смягчает жаркую погоду.

Хорошее время для дайвинга или отдыха на пляже, температура воды до +27. На острове Маэ можно увидеть большие волны до 2 метров, которые покоряют серферы.

На острове Силуэт имеется уникальный доисторический лес. Однако, чтобы отправиться на остров, понадобится лодка или вертолет. Остров считается малонаселенным, здесь проживает около 190 жителей. В национальном парке насчитывается до 2000 видов растений и животных.

Цены на туры в этот период довольно высокие, проживание в отеле неделю на одного человека обойдется примерно в 100 000 рублей.

Мальдивы

Отдых на Мальдивах подойдет желающим отдохнуть при теплой погоде и искупаться в море. Днем температура воздуха достигает +32 градусов. Однако в декабре погода часто меняется, наблюдаются сильные ветра, могут быть штормы и дожди.

В середине месяца здесь празднуют День рыбака, поэтому предоставляется возможность попробовать местную морскую кухню.