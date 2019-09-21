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Создана специальная футболка для путешественников 

TURIZM.RU 7 часов назад
Создана специальная футболка для путешественников
Фото: TURIZM.RU
Американская компания HercLéon разработала универсальную футболку для путешествий, получившую название Apollo Travel. Модель изготовлена ​​из специального материала HercFibér, состоящего из медных волокон, волокон бука и высокоэластичной ткани спандекс. Создатели туристического предмета гардероба отмечают, что она устойчива к пятнам, очень легка, впитывает влагу, обладает мягкостью, подобной шелку, и способна самоочищаться. Кроме того, такая футболка устойчива к плесени и запахам, и обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. На этом ее плюсы не заканчиваются. В число функций Apollo Travel также входят: защита от пота, появления катышек и усадки, быстрая сушка. Дизайнеры сообщают, что футболки, выполненные в нескольких цветах (темно-синий, серый, черный), предназначены для туристов, деловых путешественников и тех, кто желает внести вклад в охрану окружающей среды. По словам представителей команды разработчиков уникальной одежды, «на создание футболки их вдохновила ​​любовь к путешествиям и ненависть к большому количеству багажа. Компания HercLéon старалась найти способ, который позволил бы людям путешествовать неделями с одним рюкзаком». Дизайнеры добавляют, что при создании футболки был сделан большой акцент в сторону охраны окружающей среды, так как «хороший способ уменьшить количество отходов — это снизить потребность в стирке одежды».
В планах создателей туристической футболки добавление в модельный ряд одежды для повседневной, рабочей, профессиональной и спортивной жизни. «Цель HercLéon — опустошить шкаф человека, наполнив его только самоочищающейся одеждой, которую не нужно стирать ни дома, ни во время путешествий», — резюмируют дизайнеры. Стоимость супер-футболки составляет 59 долларов (около 3 800 рублей). Заказать ее, чтобы проверить, правду ли говрит производитель, можно попробовать в интернет на официальном сайте компании.
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