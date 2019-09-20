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На Байкале ограничили туристическую активность 

News.ru 18 минут назад
На Байкале ограничили туристическую активность
Фото: News.ru
Власти Иркутской области решили ограничить туристическую активность в районе озера Байкал, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу от путешествующих, которые оставляют после себя горы мусора.
В центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области выделяется 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон, — говорится на официальном сайте Иркутской области.
Туристам, в частности, запретили мыть машины в открытых водоёмах, а также устанавливать палатки за пределами спецмест. Данные меры вводятся, чтобы отдыхающие соблюдали предельно допустимые нормы нагрузок на окружающую среду.
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и ФСБ оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале, в том числе соответствующей федеральной целевой программы, которая рассчитана до 2020 года.
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Новости путешествий , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МВД
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