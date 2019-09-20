На Байкале ограничили туристическую активность

Власти Иркутской области решили ограничить туристическую активность в районе озера Байкал, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу от путешествующих, которые оставляют после себя горы мусора.

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области выделяется 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон, — говорится на официальном сайте Иркутской области.

Туристам, в частности, запретили мыть машины в открытых водоёмах, а также устанавливать палатки за пределами спецмест. Данные меры вводятся, чтобы отдыхающие соблюдали предельно допустимые нормы нагрузок на окружающую среду.