Как путешествовать по миру бесплатно

Если вы мечтаете путешествовать по миру, но ваше финансовое состояние не слишком этому способствует, не стоит отказываться от мечты. Нужно просто изучить все возможные варианты, с помощью которых можно посмотреть мир, не потратив на это все деньги мира. Правда, в некоторых случаях придется немного потрудиться, но это же не тот случай из-за которого нужно отказаться от мечты, правда?

Каучсерфинг

Многие любители путешествий из разных стран готовы помогать друг другу и совершенно безвозмездно предоставить своим единомышленникам ночлег. В Сети есть ресурсы, где люди знакомятся друг с другом и просто ездят друг к другу в гости. Иногда принимающие гостей даже проводят экскурсии по городу, показывая места, которые обычные туристы могут просто не заметить. В качестве благодарности можно привезти в подарок радушному хозяину сувенир, а потом пригласить его погостить у себя, если, конечно, у вас есть такая возможность.

“Биржа помощи”

Бесплатным проживанием в другой стране можно обеспечить себя, зарегистрировавшись на «Бирже помощи». Правда, вместо материальных вложений придется сделать «трудовые», т.е. немного поработать. Например, провести несколько часов на какой-либо ферме, поухаживать за животными или помочь работникам каких-то других специальностей. Ничего сверхъестественного от вас не потребуется: всего пара часов работы в день, и вы обеспечены бесплатным жильем, питанием и экскурсиями по окрестностям.

Присоединиться к защитникам природы

Это отличный способ путешествовать по миру, при этом принося пользу планете. Например, организация «Добровольные защитники природы» объединяет людей, которые озабочены состоянием окружающей среды и хотят внести посильный вклад в ее охрану. Вступившим в ряды организации людям предоставляют работу по защите природы в разных странах, среди которых, например, Япония, Австралия и США. А организация «Черепашьи команды» дают возможность присоединиться к людям, которые борются за спасение морских черепах на экзотических островах. Неплохой способ побывать на дорогих курортах, правда?