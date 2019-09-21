На Байкале ограничили туризм

Правительство Иркутской области утвердило новые правила организации туризма и отдыха на озере Байкал, согласно которым туристическая деятельность будет ограничена для снижения ее воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Документ устанавливает принципы, направления, экологические и иные требования к организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, расположенной в Иркутской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью новых правил является снизить негативное воздействие туризма на природу. Приоритет отдается экологическому виду туризма и локализации туристского потока в туристско-рекреационных зонах с установлением видов туристской деятельности для каждой зоны.

По новым правилам в центральной части Байкальского региона теперь разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. Для каждой зоны определен тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, а также рекреационная нагрузка.

Кроме того, документ предполагает внедрение системы природоохранных паспортов для участников туристской деятельности, ее анализ и мониторинг. Также правила предусматривают создание интерактивных приложений с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, опыта разработки и принятия подобного нормативного правового акта ранее у властей не было, поэтому работа над этим документом шла более полутора лет.

«Несмотря на то, что правила содержат в себе отсылочные нормы на действующее законодательство, этот документ является основой для регулирования и организации туризма на Байкале. И сейчас самая главная наша задача — запустить все механизмы, определённые Правилами», — приводит ее слова пресс-служба.

13 сентября президент России Владимир Путин поручил правительствам республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 1 января 2020 года провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию. Также он поручил обеспечить «внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду».