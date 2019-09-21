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На Байкале ограничили туризм 

Rambler News Service + ещё 11 7 часов назад
На Байкале ограничили туризм
Фото: Омск Здесь
Правительство Иркутской области утвердило новые правила организации туризма и отдыха на озере Байкал, согласно которым туристическая деятельность будет ограничена для снижения ее воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
«Документ устанавливает принципы, направления, экологические и иные требования к организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, расположенной в Иркутской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью новых правил является снизить негативное воздействие туризма на природу. Приоритет отдается экологическому виду туризма и локализации туристского потока в туристско-рекреационных зонах с установлением видов туристской деятельности для каждой зоны.
По новым правилам в центральной части Байкальского региона теперь разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. Для каждой зоны определен тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, а также рекреационная нагрузка.
Кроме того, документ предполагает внедрение системы природоохранных паспортов для участников туристской деятельности, ее анализ и мониторинг. Также правила предусматривают создание интерактивных приложений с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.
По словам руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, опыта разработки и принятия подобного нормативного правового акта ранее у властей не было, поэтому работа над этим документом шла более полутора лет.
«Несмотря на то, что правила содержат в себе отсылочные нормы на действующее законодательство, этот документ является основой для регулирования и организации туризма на Байкале. И сейчас самая главная наша задача — запустить все механизмы, определённые Правилами», — приводит ее слова пресс-служба.
13 сентября президент России Владимир Путин поручил правительствам республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 1 января 2020 года провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию. Также он поручил обеспечить «внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду».
В июне специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе сессии на Восточном экономическом форуме — 2019 заявил, что экологический туризм на Дальнем Востоке надо развивать аккуратно и не делать его массовым.
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Новости путешествий , Сергей Иванов , Владимир Путин
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