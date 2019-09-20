Как туристы отсуживают деньги у турагентств

Недобросовестные туристы отсуживают деньги у турагентств

Юрист объяснила, как избежать проблем.

Крах ряда туроператоров открыл непаханое поле для махинаций в правовом поле: некоторые потребители, оставшиеся без отдыха, готовы сами нарушить закон, лишь бы вернуть себе деньги. Жертвами набирающей популярность схемы становятся агентства. О том, как не попасть в ловушку, рассказала юрист Елена Баринова

В чем суть схемы? Как известно, обязательной частью договора между туристом и турагентством является приложение, в котором отражены существенные условия: наименование туроператора, его реестровый номер, размер финансового обеспечения, порядок выплаты страхового возмещения, возмещения из средств ФПО туроператора, уведомления туриста о возможности застраховать определенные риски и др. То есть именно приложение фиксирует ответственность туроператора за предоставленные услуги. Находчивые потребители, не желающие мириться с потерей денег из-за банкротства туроператора, придумали великолепную по своей простоте схему грабежа — они обращаются с иском не к поставщику тура, понимая, что взять с него нечего, а к посреднику — турагентству.

Приложение волшебным образом из договора исчезает — просто вынимается, его и правда легко убрать. Договор в этом случае может быть признан судом недействительным, и вся ответственность за его выполнение ляжет уже не на туроператора, а на турагента. А значит, именно он получит требование возврата суммы тура, неустойки, штрафа, морального ущерба. Туристы, использующие подлог, предпринимают всё возможное, чтобы дело рассматривалось в отсутствие представителя турагентства, лишь бы тот не смог внести смуту в разработанный сценарий, предъявив весь комплект документов.

На что рассчитывают в этом случае туристы? Множество агентств находится не по юридическому, а по фактическому адресу, письма вовремя не отслеживают. Соответственно, повестки возвращаются в суд, который все действия, необходимые по уведомлению ответчика, фактически выполняет. Только ответчик не в курсе и на суд не придет.

Когда решение вступит в законную силу, но ответчик так и не узнает о действиях махинатора и не подаст апелляцию, истец получит в суде исполнительный лист и направится в банк, где со счета турагентства будут списаны деньги. Чаще всего только на этом этапе агентство увидит, что произошло. Ну а дальше его дело — как поступать, есть вероятность, что турагент не станет подключать юриста, подавать апелляцию.

Если же агент не хочется мириться с отведенной ему ролью жертвы и нанимает юриста, ему надо приготовиться к «хождению по мукам». После отмены решения суда в апелляционной инстанции наступает момент, который называется «поворот судебного решения». Это когда надо получить деньги обратно, уже с физлица, что само по себе задача не из легких.

Грамотный представитель агентства берет в оборот пристава, у которого и помимо этого 1,5 тысячи исполнительных производств, и не слезает с него до тех пор, пока туристу не ограничат выезд за границу, действие водительских прав и не сделают всё, чтобы получить деньги агентства назад. Не исключено, что к моменту, когда средства вернутся обратно на счет агентства, его руководитель будет окончательно измождён и деморализован длительным процессом отстаивания своей правоты. Чтобы не оказаться в такой действительно дурацкой ситуации, стоит прислушаться к советам специалистов.

Если юридический и фактический адреса не совпадают, необходимо иметь почтовое обслуживание на юридическом адресе.

Если получена претензия от туриста о возврате денег и вы правомерно ответили на нее отказом — всё равно имеет смысл отслеживать на сайте судов наличие иска по вашу душу. Это в принципе можно делать для профилактики на ежемесячной основе: на сайте вбиваем «все суды», фамилию или название в строке «сторона».