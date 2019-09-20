Россиян будут сажать в тюрьму за внебрачный секс на Бали

Мусульманские власти Индонезии для курортного острова Бали собираются внести новые законы. Так, они планируют в уголовный кодекс добавить статьи о запрете заниматься внебрачным сексом.

Как передают СМИ, за секс вне брака, даже по обоюдному согласию, новые поправки к закону предлагают давать шесть лет тюрьмы. При этом на туристов запрет также распространяется. Кроме этого власти думают о введении тюремного заключения за предоставление контрацепции детям до 18 лет, таблетки для абортов и оскорбление президента. Эти законы собираются ввести в течение следующих двух лет после принятия парламента.

Эксперты отмечают, что Индонезия наводнена законами, которые никогда не применяются. Кроме этого, как отмечают СМИ, в случае реального введения этих правил, в странах придется обновлять свои рекомендации туристам для поездок, передает tourprom.