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Спрос на Турцию в конце сезона бьет рекорды 

TourDom 5 часов назад
Спрос на Турцию в конце сезона бьет рекорды
Фото: TourDom
В отелях Турции сложно найти свободные места — на данный момент большинство из них заполнено на 100%. Загрузка на октябрь уже сейчас достигает 80%. Об этом порталу TourDom.ru 20 сентября сообщили эксперты по направлению.
«По моим оценкам, спрос на данный момент на 30% выше, чем годом ранее. Я это связываю с хорошей погодой, которая держится сейчас. Даже вечером температура воздуха достигает 31 ℃», — комментирует тенденцию глава компании TBS Group Рашад Мамедов. Он прогнозирует, что туроператоры в связи с этим будут продолжать полетную программу до середины ноября.
В компании «Магазин горящих путевок» фиксируют рост спроса на 15% по сравнению с 2018 годом. «По нашей информации, большая часть отелей в стопе с 1 по 10 октября», — сообщают в сети.
Тенденцию подтверждают и туроператоры. И связывают ее с высоким спросом на направление в период раннего бронирования в этом году и большой активностью европейских рынков, турпоток с которых вырос на 10–15%.
«Если в прошлые годы отельеры предлагали различные акции и скидки, чтобы простимулировать спрос на направление и поддержать загрузку в период завершения высокого летнего сезона, то в этом году многие популярные гостиницы останавливают продажи уже практически за неделю», — комментируют в TEZ TOUR. И сообщают, что количество туристов, которые забронировали туры в Турцию на сентябрь — начало октября, в компании выросло на 28% по сравнению с 2018 годом. Туроператор принял решение продлить собственную чартерную программу из региональных городов России до 20-х чисел октября.
В ANEX Tour также сообщают о росте турпотока в Турцию на осень примерно на 15%. Основную причину таких результатов туроператор видит в хороших показателях раннего бронирования в этом году. «Частично это связано с новостями о существенном росте цен на туры в Турцию в начале года. Это спровоцировало туристов покупать путевки по акциям раннего бронирования. В итоге привело к серьезной загрузке и глубине продаж, включая туры на осень», — комментируют в компании.
Стоит отметить, что ажиотажный спрос привел и к негативным последствиям — росту цен и участившимся случаям овербукинга.
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