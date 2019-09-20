Почему стоит выбрать Крит для путешествия осенью

Почему стоит выбрать остров Крит для путешествия осенью

Мифический остров Крит является одним из самых популярных греческих направлений благодаря его нереальным пляжам, его удивительным историческим местам и его завораживающим природным ландшафтам.

Не говоря уже о Крит Ханья, Крит Ираклион и Ретимно, некоторые из крупнейших городов на Крите, которые могут похвастаться великолепной старинной архитектурой. Честно говоря, блуждая по их романтическим переулкам, возникает ощущение путешествия в прошлое!

Остров Крит удобно расположился в восточной части тёплого Средиземного моря. Здесь можно прекрасно отдохнуть в течении всего туристического сезона, продолжительность которого составляет полгода — с мая месяца по октябрь.

При желании отдохнуть спокойно и уединённо, на остров Крит лучше всего отправиться в июне. В этом месяце на острове довольно устойчивая погода, светит яркое солнце, но нет изнуряющей жары. К тому же, в июне на Крите достаточно мало отдыхающих. Именно поэтому июнь считается самым лучшим месяцем для тихого и уединённого отдыха в комфортных погодных условиях.

Остров Крит радует отдыхающих своими прекрасными галечными и песчаными пляжами комфортабельными курортами и отелями с прекрасным сервисом. Попасть на Крит можно через один из двух имеющихся на нём международных аэропортов — в Ханье и Ираклионе.

Крит разделён на четыре административных области — Ханья, Ираклио, Лассити и Ретимно. Каждой из этих областей есть что предложить для развлечения и прекрасного отдыха как семейным парам с детьми, так и молодёжи. На Крите самая развитая туристическая инфраструктура, в сравнении с другими греческими островами.

Отдыхая на острове можно провести незабываемый день в затерянной горной местной деревушке, где стоит попробовать вкусный козий сыр и оливки, выращенные здесь же. После всего этого можно быстро вернуться в отель и успеть ещё позагорать на пляже и искупаться в море в закатных лучах солнца.

Западные и восточные области острова сохранили всю природную красоту и практически все традиции его коренного населения. Поэтому, если есть желание отдохнуть в тишине, на тихих немноголюдных пляжах, без шумных развлечений и толпы туристов, то лучше всего отправиться именно в эти части острова Крит.

Большую часть года Крит купается в ясном солнечном свете, а климат считается одним из лучших в Европе. У Крита также есть волшебное сияние — здесь высочайшее качество света, острые скалистые горы, открыто встречающиеся с чистым морем.

Существует множество диких животных, растений и цветов, которые являются уникальными для острова. Ни одно другое место в Греции не может восхитить обоняние и вкус, как Крит. Изысканные сыры, мясное ассорти, оливковое масло, зелень, мед, вино, раки… Крит благословлен природой, плодородной и дикой. Здесь растет все: овощи, редкая зелень, лозы и оливки.