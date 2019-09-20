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Почему стоит выбрать остров Крит для путешествия осенью 

Be Icon 1 час назад
Почему стоит выбрать Крит для путешествия осенью
Фото: Be Icon
Мифический остров Крит является одним из самых популярных греческих направлений благодаря его нереальным пляжам, его удивительным историческим местам и его завораживающим природным ландшафтам.
Не говоря уже о Крит Ханья, Крит Ираклион и Ретимно, некоторые из крупнейших городов на Крите, которые могут похвастаться великолепной старинной архитектурой. Честно говоря, блуждая по их романтическим переулкам, возникает ощущение путешествия в прошлое!
Остров Крит удобно расположился в восточной части тёплого Средиземного моря. Здесь можно прекрасно отдохнуть в течении всего туристического сезона, продолжительность которого составляет полгода — с мая месяца по октябрь.
При желании отдохнуть спокойно и уединённо, на остров Крит лучше всего отправиться в июне. В этом месяце на острове довольно устойчивая погода, светит яркое солнце, но нет изнуряющей жары. К тому же, в июне на Крите достаточно мало отдыхающих. Именно поэтому июнь считается самым лучшим месяцем для тихого и уединённого отдыха в комфортных погодных условиях.
Остров Крит радует отдыхающих своими прекрасными галечными и песчаными пляжами комфортабельными курортами и отелями с прекрасным сервисом. Попасть на Крит можно через один из двух имеющихся на нём международных аэропортов — в Ханье и Ираклионе.
Крит разделён на четыре административных области — Ханья, Ираклио, Лассити и Ретимно. Каждой из этих областей есть что предложить для развлечения и прекрасного отдыха как семейным парам с детьми, так и молодёжи. На Крите самая развитая туристическая инфраструктура, в сравнении с другими греческими островами.
Отдыхая на острове можно провести незабываемый день в затерянной горной местной деревушке, где стоит попробовать вкусный козий сыр и оливки, выращенные здесь же. После всего этого можно быстро вернуться в отель и успеть ещё позагорать на пляже и искупаться в море в закатных лучах солнца.
Западные и восточные области острова сохранили всю природную красоту и практически все традиции его коренного населения. Поэтому, если есть желание отдохнуть в тишине, на тихих немноголюдных пляжах, без шумных развлечений и толпы туристов, то лучше всего отправиться именно в эти части острова Крит.
Большую часть года Крит купается в ясном солнечном свете, а климат считается одним из лучших в Европе. У Крита также есть волшебное сияние — здесь высочайшее качество света, острые скалистые горы, открыто встречающиеся с чистым морем.
Существует множество диких животных, растений и цветов, которые являются уникальными для острова. Ни одно другое место в Греции не может восхитить обоняние и вкус, как Крит. Изысканные сыры, мясное ассорти, оливковое масло, зелень, мед, вино, раки… Крит благословлен природой, плодородной и дикой. Здесь растет все: овощи, редкая зелень, лозы и оливки.
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