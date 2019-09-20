Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне начали бронировать путешествия на Новый год 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Россияне начали бронировать туры на Новый год
Фото: depositphotos.com
Прага лидирует в списке самых популярных направлений у россиян для встречи будущего Нового года, выяснили в сервисе Туту.ру, проанализировав запросы на перелеты из Москвы на даты с 24 декабря по 8 января.
Прагу выбрали 8,8 процента туристов, вылетающих из российской столицы. Цена на перелет снизилась на 13 процентов по сравнению с прошлым годом — с 22 тысяч рублей до 19 тысяч рублей туда-обратно.
Следом по популярности идут тайские город Пхукет и столица Бангкок, где стоимость перелета по сравнению с прошлым годом также снизилась на 13 и 12 процентов соответственно — с 60 тысяч рублей до 52 тысяч рублей и с 49 тысяч рублей до 43 тысяч рублей. Замыкают пятерку популярных направлений с вылетом из Москвы Дубай и Стамбул.
Каждый четвертый из тех, кто собирается в Новый год полететь в российский город, ищет билет в Сочи. На втором месте Симферополь, а на третьем Калининград. Увеличилось количество поисковых запросов в Хабаровск и Владивосток.
Самые опасные аэропорты мира
Российская Газета: последние новости
Куда хотели бы поехать российские туристы Куда хотели бы поехать российские туристы Алтайский край привлекает все больше туристов Алтайский край привлекает все больше туристов В России введут единые правила взимания платы в нацпарках В России введут единые правила взимания платы в нацпарках
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян будут сажать в тюрьму за секс на Бали
Россиян будут сажать в тюрьму за секс на Бали2
Россиянам раскрыли самые выгодные даты для отпуска
Россиянам раскрыли самые выгодные даты для отпуска
На что россияне променяли Турцию
На что россияне променяли Турцию8
Что стюардессы делают во время дальних рейсов
Что стюардессы делают во время дальних рейсов2
В 2019 году россияне стали чаще посещать Грузию
В 2019 году россияне стали чаще посещать Грузию3
Видео
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
На что россияне променяли Турцию
00:27
На что россияне променяли Турцию
Новости путешествий
В какой стране жить лучше всего
05:10
В какой стране жить лучше всего
Новости путешествий
Самые опасные аэропорты мира
12:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
Какие регионы страны нравятся российским туристам
04:47
Какие регионы страны нравятся российским туристам
Новости путешествий
В какие дни лучше всего покупать билеты
00:50
В какие дни лучше всего покупать билеты
Новости путешествий
Город-призрак — наследник Чернобыля
05:32
Город-призрак — наследник Чернобыля
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение