На что россияне променяли Турцию

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Россияне чаще отдыхают в Крыму, чем в Турции 

Рамблер 3 часа назад
Согласно данным одного из туристических порталов, в 2019 году российские туристы чаще отдавали предпочтение отечественным курортам нежели зарубежным.
Этим летом лидером по посещаемости стал Краснодарский край, а самыми популярными курортами Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. С июня по август южные города суммарно посетило более 10 миллионов человек.
На втором месте оказался Крым, — туда на отдых прилетело порядка пяти миллионов россиян, а третью позицию заняла Турция.
Помимо этого в топ-5 самых популярных направлений для отдыха у россиян этим летом вошли Абхазия и Италия.
Новости путешествий , Видео
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