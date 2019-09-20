На что россияне променяли Турцию

Россияне чаще отдыхают в Крыму, чем в Турции

Согласно данным одного из туристических порталов, в 2019 году российские туристы чаще отдавали предпочтение отечественным курортам нежели зарубежным.

Этим летом лидером по посещаемости стал Краснодарский край, а самыми популярными курортами Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. С июня по август южные города суммарно посетило более 10 миллионов человек.

На втором месте оказался Крым, — туда на отдых прилетело порядка пяти миллионов россиян, а третью позицию заняла Турция.

Помимо этого в топ-5 самых популярных направлений для отдыха у россиян этим летом вошли Абхазия и Италия.