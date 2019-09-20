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Крым обогнал Турцию по популярности 

Lenta.ru + ещё 9 20 сентября 2019
Крым обогнал Турцию по популярности
Фото: Lenta.ru
Отечественные курорты оказались популярнее зарубежных среди российских туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического портала «ТурСтат», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным сервиса, летом 2019 года лидером по посещаемости стал Краснодарский край. С июня по август туда отправились 10,5 миллиона туристов из России. Самыми популярными курортами края оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск.
Вторую позицию занял Крым, который посетило около пяти миллионов россиян (на 11 процентов больше, чем в 2018 году), а третью — Турция (4,4 миллиона путешественников).
Кроме того, в топ-5 вошли Абхазия (850 тысяч туристов) и Италия (600 тысяч).
Ранее в сентябре Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. Вторым по популярности направлением оказалась Финляндия.
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