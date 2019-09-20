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В 2019 году россияне стали чаще посещать Грузию 

Рамблер 5 часов назад
В 2019 году россияне стали чаще посещать Грузию
Фото: depositphotos.com
За летний сезон 2019 года Грузию посетило более 500 тысяч российских туристов.
Как сообщает Национальная администрация туризма страны, это на 1,1% больше, чем в прошлом году.
В июне, число россиян, посетивших Грузию, стало выше на 30,8% по сравнению с началом лета 2018 года — более 150 тысяч человек.
Однако в июле и августе их число сократилось на 7,6% и 8,5%.
По данным администрации туризма, за все восемь месяцев 2019 года на отдых в Грузию из России прилетело более одного миллиона человек. Это на 14,6% больше, чем за тот же период в прошлом году.
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