В Турции детей из России облили горячим маслом

В турецком отеле двое детей из Екатеринбурга получили ожоги после того, как их облили на ужине горячим маслом. Об этом СМИ сообщил отец пострадавших.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел в поселке Кестель по вине повара. Он совершил ошибку, из-за которой пострадали восемь человек. В их числе мальчики в возрасте 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.

Отец пострадавших детей отметил, что первыми на помощь пришли туристы из Нидерландов и Голландии, в то время как россияне лишь "снимали происходящее".

Несмотря на произошедшее, мужчина заявил, что не имеет претензий к руководству отеля. Его владельцы признали вину, оплатили семье лечение, а также перелет в Россию.