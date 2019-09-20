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В Турции детей из России облили горячим маслом 

Рамблер 6 часов назад
В Турции детей из России облили горячим маслом
Фото: depositphotos.com
В турецком отеле двое детей из Екатеринбурга получили ожоги после того, как их облили на ужине горячим маслом. Об этом СМИ сообщил отец пострадавших.
Мужчина рассказал, что инцидент произошел в поселке Кестель по вине повара. Он совершил ошибку, из-за которой пострадали восемь человек. В их числе мальчики в возрасте 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
Отец пострадавших детей отметил, что первыми на помощь пришли туристы из Нидерландов и Голландии, в то время как россияне лишь "снимали происходящее".
Несмотря на произошедшее, мужчина заявил, что не имеет претензий к руководству отеля. Его владельцы признали вину, оплатили семье лечение, а также перелет в Россию.
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