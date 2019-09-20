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Что стюардессы делают во время дальних рейсов 

Рамблер 4 часа назад
Длительные перелеты утомляют: это факт. За 9-12 часов можно пересмотреть несколько фильмов, почистить галерею телефона (даже если в ней больше 5000 фотографий), устать от любимой музыки в наушниках, прочитать не одну книгу. А представьте, насколько это может быть утомительно, если вы в этот момент не пассажир, а стюардесса, и не просто летите отдыхать, а находитесь на работе? Рассказываем, какие занятия находят себе члены экипажа во время долгих полетов.

Устраивают фотосессии

Если зайти в Instagramмногих стюардесс, можно увидеть фотографии и сторис, которые были сделаны во время полета. Когда все пассажиры спят, а стюардессам важно быть «на службе» в любой момент, они часто устраивают фотосессии и делают совместные фотографии. Важно, чтобы это не увидел старший бортпроводник, поскольку члены экипажа не должны пользоваться телефоном во время работы.

Общаются между собой

Очень часто на длительные рейсы регулярно летает одинаковый состав членов экипажа, поэтому за это время они становятся настоящей семьей. Общие шутки и приятные разговоры по душам позволяют скоротать время в хорошей компании. А еще стюардессы часто делятся друг с другом интересными находками из duty-freeи бьюти-советами, ведь на борту лайнера одна из их задач — потрясающе выглядеть при любых обстоятельствах.

Играют с детьми

Тоже прекрасный способ скоротать время. Думаю, вы часто видели, как бортпроводник в свободное время старается развлечь ребенка (да, даже несмотря на то, что ему за это не доплачивают!).

Ничего не делают

Стюардессы — тоже люди, а не роботы и, разумеется, устают. Только вот спать им нельзя. Поэтому они с нетерпением ждут, когда сон настигнет весь салон самолета, и они смогут немножко отдохнуть: сесть на свое место, попить сок и немного расслабиться.
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