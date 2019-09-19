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Туристки прокатились в откровенных бикини на мопедах по городу и были обруганы 

Lenta.ru 46 минут назад
Пользователи сети раскритиковали туристок, которые прокатились в бикини на мопедах на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.
На ролике, размещенном в интернете, трое девушек в откровенных купальниках по очереди выезжают на оживленную улицу на мопедах без защитного снаряжения. Их поступок спровоцировал шквал критики в сети.
«Сумасшедшие! Сейчас они выглядят хорошо, но как они будут выглядеть после аварии?» — возмущался один комментатор. «Никакого уважения к культуре страны и правилам дорожного движения. Я уже вижу страницы со сборами на портале Go Fund Me…» — негодовал другой.
Третий пользователь назвал девушек «кретинками», а четвертый посоветовал им больше никогда не возвращаться на Бали.
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