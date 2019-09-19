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Турист потерял паспорт и покончил с собой 

Lenta.ru 3 часа назад
Турист потерял паспорт и покончил с собой
Фото: Lenta.ru
Турист из Австралии потерял все свои вещи и паспорт во время отпуска в Таиланде и покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.
68-летний Эдвард Падинга был найден мертвым в номере своего отеля в городе Бурирам на севере Таиланда. Мужчина оставил предсмертную записку и три тысячи бат (примерно шесть тысяч рублей), прикрепленные к ней. «Никто не виноват… Я в порядке…» — было написано на листочке.
По словам 29-летней девушки, которая видела Падинга последней, она встретила мужчину на улице в Паттайе, когда гуляла с семьей. Падинга был в подавленном состоянии и рассказал, что потерял свои документы и вещи.
В феврале российский турист погиб в Таиланде после падения с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми. По словам сотрудника полиции Критсана Патаначароена, 44-летний Михаил Синицын перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже аэропорта и упал вниз. Мужчину доставили в больницу, но врачи не успели спасти его.
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Новости путешествий , Михаил Синицын
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