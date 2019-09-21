Как не поймать микробов во время перелета

Статистика утверждает, что каждый пятый пассажир самолета после перелета испытывает проблемы со здоровьем. Чтобы снизить риск заболеваний, нужно следовать нескольким правилам.

Протрите поверхности, к которым прикасаетесь

Подлокотник кресла, столик, шторка иллюминатора и даже журналы авиакомпаний являются идеальными местами для распространения микробов. Перед тем, как прикасаться к ним, протрите их антибактериальными салфетками. Конечно, это не панацея, но риск «поймать» микробов снизит.

Сведите прикосновение к карману на спинке сиденья к минимуму

Чаще всего этот удобный кармашек служит «мусорной корзиной» для хранения использованных салфеток, пластиковых стаканчиков и остатков еды. Особо нерадивые мамочки могут даже положить туда подгузник. Даже при условии, что на борту после каждого рейса проводится тщательная уборка, кто даст гарантию, что кармашки на спинках идеально чистят?

Старайтесь не пользоваться выдаваемыми пледами и подушками

Если нет острой необходимости, лучше не просите у бортпроводников плед, чтобы согреться. Разумеется, после каждого рейса эти аксессуары должны тщательно стирать и чистить, но порой между перелетами на это просто нет времени. Подушку, кстати, можно захватить свою.

Не трогайте лицо руками

А еще лучше — нанесите на лицо тканевую маску. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев: во время перелета кожа лица не будет страдать от сухого воздуха и загрязняться.

Разумно подходите к выбору мест

Этим, конечно, надо озаботиться на этапе покупки билетов. Тогда у вас будет возможность выбрать наиболее комфортные места и избежать, например, соседства с туалетом.