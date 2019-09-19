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В турецких отелях рассказали о безопасности 

TourDom 1 час назад
В турецких отелях рассказали о безопасности
Фото: TourDom
Губернатор турецкого города Анталья Мунир Каралоглу 19 сентября обязал все объекты туринфраструктуры следовать высоким стандартам безопасности на фоне многочисленных несчастных случаев с отдыхающими. Он распорядился создать специальные инспекционные комиссии, которые будут проверять объекты, сообщает турецкое издание Haberturk.
Сотрудники антальских отелей разошлись во мнениях насчет нововведений. Так, в IC Hotels Green Palace отметили, что инспекционные комиссии регулярно приезжают с проверками в течение всего года. «Для нас ничего не изменится, так как пятизвездочные отели всегда очень тщательно проверяются на предмет безопасности для отдыхающих. Бояться стоит тем, кто не следит за сохранностью жизни туристов», — рассказали в отеле.
В другой антальской гостинице, Titanic Mardan Palace, заметили: «Это популистский поступок губернатора, который сеет тревогу на пустом месте. Теперь у туристов может появиться ощущение, что отдых в Турции представляет опасность для жизни, хотя это не так».
«Перед началом каждого сезона все отели в Анталье тщательно проверяются. Зачем создавать еще один орган, который будет заниматься тем же самым, не очень понятно», — поделились с порталом TourDom.ru отельеры Турции.
Напомним, ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил о 88 погибших российских туристах в этом году и назвал этот сезон тяжелым. Представители страховых компаний призвали не нагнетать обстановку вокруг ситуации и связали высокое количество летальных исходов с увеличением турпотока на турецкие курорты.
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Новости путешествий , Алексей Ерхов
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