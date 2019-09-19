Самые опасные аэропорты мира

Смотрите видео и узнайте об аэропортах, имеющих дурную славу. Это опасные места, куда с волнением летают даже бывалые пилоты. К числу таких принадлежит аэропорт принцессы Юлианы на острове Святого Мартина в Карибском море. Здесь начало взлётно-посадочной полосы отделено от моря лишь небольшим кусочком пляжа, поэтому идущие на посадку лайнеры пролетают буквально над головами купающихся людей, а возникающая воздушная волна сбивает наблюдателей с ног. Рассказы о других опасных аэропортах мира — в видео.