Город-призрак — наследник Чернобыля

Видео рассказывает о городе-призраке Орбита, который опустел аварии на Чернобыльской АЭС. Орбиту построили в семидесятые годы в Чигиринском районе Черкасской области в Украине. Здесь должен был жить персонал проектировавшейся Чигиринской атомной станции. Первоначально планировалось построить ГРЭс на Днепре, но позднее проект переработали и начали возводить АЭС. Однако катастрофа в Чернобыле перечеркнула планы. Что произошло с Орбитой после 1986 года? Узнайте об этом из ролика.