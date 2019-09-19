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Город-призрак — наследник Чернобыля 

Рамблер 42 минуты назад
Видео рассказывает о городе-призраке Орбита, который опустел аварии на Чернобыльской АЭС. Орбиту построили в семидесятые годы в Чигиринском районе Черкасской области в Украине. Здесь должен был жить персонал проектировавшейся Чигиринской атомной станции. Первоначально планировалось построить ГРЭс на Днепре, но позднее проект переработали и начали возводить АЭС. Однако катастрофа в Чернобыле перечеркнула планы. Что произошло с Орбитой после 1986 года? Узнайте об этом из ролика.
Новости путешествий , Видео
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