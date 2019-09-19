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Пассажиры высказались о нормах провоза ручной клади 

TourDom 3 часа назад
Пассажиры высказались о нормах провоза ручной клади
Фото: TourDom
36,4% из 412 читателей TourDom.ru, принявших участие в опросе к 19 сентября, считают, что установленные большинством авиакомпаний минимальные нормы провоза багажа достаточны. С ними не согласны 34,2%, которые говорят, что в ручную кладь иногда не помещается даже необходимый минимум вещей и что существующие нормы их не устраивают. 17,5% читателей уверены — сколько их ни увеличивай, пассажирам всегда будет мало. Остальным всё равно, так как они часто берут тариф с багажом. Напомним, поводом для опроса стало заявление депутата Евгения Ревенко. Он предложил пересмотреть нормативы из-за «жутких сцен в аэропортах». «Ну депутаты еще те юмористы. Допустим, возьмем Boeing-738 у авиакомпании „Победа“, который вмещает 189 пассажиров. Если увеличить одну из сторон багажа на 5 см при условии, что 90% пассажиров лоукостера летают без багажа, то получится, что последним рядам некуда будет убирать свою ручную кладь.189 умножить на 0,05, получится 9,5 м. На каждом борте не хватит места — чуть более 4 м. Прекрасно, товарищи депутаты! Так держать», — комментируют новость читателив группе TourDom.ru в Фейсбуке.
Отметим, что кроме основного места ручной клади пассажиры по российскому законодательству могут взять в салон ряд вещей бесплатно и без взвешивания.
Российские авиакомпании обязаны пустить туристов на борт с рюкзаком, дамской сумочкой или портфелем. Также можно взять букет цветов, верхнюю одежду и необходимые лекарства. Клиенты российских перевозчиков имеют право на коляску или люльку для ребенка, детское питание на время полета, костюм в портпледе, запечатанный пакет из дьюти-фри, трость, костыли и складное кресло-коляску, если оно поместится на полку над сидением или под кресло перед вами. Эти стандарты прописаны в пункте 135 Федеральных авиационных правил и в Приказе Минтранса № 409.
Зарубежные авиакомпании обычно разрешают добавить к ручной клади одну личную вещь, например, небольшую сумочку, фотоаппарат в чехле или ноутбук. Часто есть ограничения по объему: например, вторая сумка должна вписываться в 40 x 30 x 10 см, и по весу: общий вес ручной клади должен быть не больше 7–10 кг.
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Комментарии
Новости путешествий , Евгений Ревенко , Авиакомпания "Победа" , Минтранс РФ
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