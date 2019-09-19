Почему русские разлюбили Черногорию

Черногория была неимоверно популярна у россиян в начале нулевых годов: дешевые цены, отсутствие виз и теплый климат сделали эту страну местом массового паломничества наших туристов. Здесь активно покупали квартиры и дома. Однако в последние годы поток российских инвесторов в Черногорию стал иссякать. Причин тому несколько.

Климат

В Черногории очень красивая природа, но летом температура воздуха может доходить до +40С, а зимой все-таки недостаточно тепло, чтобы прожить без отопления — от 0 до +15С. Измученные холодными зимами россияне предпочитают покупать жилье на юге Испании, где зимой можно ходить в шортах.

Безработица

В Черногории сложно заниматься бизнесом и практически невозможно найти работу. Уровень безработицы доходит до 20%. Переехавшие сюда русские пытаются зарабатывать блогерством, услугами по приобретению недвижимости, нелегальным "таксованием" и работой в качестве туристического гида. Средняя зарплата в Черногории, даже если найти работу — около 300 евро. Фактически жить в Черногории могут позволить себе только те, кто имеет независимые источники дохода.

Инфраструктура

За прошедшие годы россияне успели поездить по миру, и их бытовые стандарты изменились в лучшую сторону. Уровень комфорта в Черногории перестал их устраивать. Приезжающие в эту страну туристы жалуются на мусор, плохой транспорт, отсутствие развлечений и другой инфраструктуры.

"Черногория напоминает СССР времен распада в самом начале 90-х", жалуются люди на форумах.

Местную медицину переехавшие в Черногорию граждане описывают словами "дорого и больно".