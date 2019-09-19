Какие регионы страны нравятся российским туристам

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Названы самые популярные регионы страны для российских туристов 

Рамблер 4 часа назад
Стало известно, какие регионы РФ пользуются популярностью у российских туристов. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Оказалось, самые популярные у российских туристов регионы — Алтайский край, Краснодарский край и Камчатка. Их выбрали 15,7%, 13,5% и 8,8% респондентов соответственно.
Еще 5,8% опрошенных заинтересованы в посещении Санкт-Петербурга, а 4,8% привлекает Калининградская область.
Следующими по популярности среди российских туристов стали Республика Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области.
При этом 75% респондентов отмечают красоту природы этих регионов. 36% едут в эти места за особой атмоферой, а 31% путешествуют по России в поисках комфортного климата.
Кроме того, туристов интересует историческое наследие региона и гостеприимство местных жителей.
При этом больше половины респондентов едут отдыхать в любимые места летом, 14 и 10% отправляются на отдых осенью и весной соответственно. 4% туристов целенаправленно путешествуют летом, а 18% респндентов могут приехать в понравившееся место в любое время года.
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